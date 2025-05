Land übernimmt Schießstand in Moritzing

Von: luk

Bozen – Am Nachmittag des 6. Mai wurde dem Land Südtirol offiziell die vorzeitige Nutzung des Schießstandes in Moritzing übergeben. An der feierlichen Übergabe nahmen Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landesrat Christian Bianchi sowie der Kommandant der Gebirgstruppen, Generalmajor Michele Risi, und der Generaldirektor der Abteilung Bauwesen und Liegenschaften des Verteidigungsministeriums (Geniodife), General Inspektor Mario Sciandra, teil.

Mit der Überlassung der militärischen Anlage kann das Land nun die notwendigen Instandhaltungsarbeiten beginnen, damit der Schießstand weiterhin für sportliche wie auch für ausbildungsbezogene Zwecke genutzt werden kann. „Der Schießstand in Bozen ist unerlässlich, um sowohl den vielen Südtiroler Schützenvereinen als auch den Ordnungskräften und Gemeindepolizeien ihre Trainings- und Übungsmöglichkeiten zu garantieren“, betonte Landeshauptmann Kompatscher. Das Vorhaben sei „ein weiteres Beispiel für die seit Jahren bewährte und ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Heer“, so Kompatscher weiter.

Auch Generalinspektor Mario Sciandra hob die gute Zusammenarbeit mit dem Land Südtirol hervor: „In Moritzing verfolgen wir ein gemeinsames Ziel – die Instandsetzung der Anlage und den Fortbestand der sportlichen sowie der sicherheitsbezogenen Aktivitäten.“

Landesrat Bianchi erklärte, dass die bestehende Struktur dringend saniert werden müsse. „Das Land ist bereit, die Finanzierung zu übernehmen. Dafür braucht es allerdings eine klare rechtliche Grundlage.“ Diese sei mit dem Einvernehmensprotokoll und den bestehenden Programmvereinbarungen gegeben. Die Eigentumsübertragung der Liegenschaft an das Land erfolgt in einem zweiten Schritt durch einen Immobilientausch, sobald die geplanten Arbeiten in Höhe des Gegenwerts abgeschlossen sind, so Bianchi abschließend.

An der Zeremonie nahmen zudem Generalsekretär des Landes Eros Magnago, seine Stellvertreterin Marion Markart und der Ressortdirektor für der Abteilung Hochbau, Vermögensverwaltung, Grundbuch und Kataster, Daniel Bedin, teil.