Landesbeirat für Verbraucherschutz: Infos von Sparen bis Kochen

Bozen – Eine ganze Reihe Information will die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) heuer noch an die Konsumentinnen und Konsumenten bringen. Die Themen reichen vom Zahlen auf Raten, Schutz bei Werbeanrufen, Spartipps, Zinsanpassungen, einseitiger Abänderung von Verträgen, klimafreundlicher Mobilität und Second-Hand-Einkäufen bis hin zu Tipps für junge Leute, die gerade 18 Jahre alt geworden sind. Der Landesbeirat für Verbraucherschutz hat unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Arno Kompatscher das Tätigkeitsprogramm der Verbraucherzentrale für 2023 heute in Bozen positiv begutachtet.

Im Bereich Europäischer Verbraucherschutz soll vor allem mit Schulen zusammengearbeitet werden. Neu ist ein 150 Seiten umfassendes Rezeptbuch, das ausgehend von Zutaten, die man zu Hause hat, Rezepte für Speisen vorschlägt.

Landeshauptmann Kompatscher bedankte sich bei den Mitgliedern des Landesbeirats für Verbraucherschutz für die “wertvolle Arbeit” für die Konsumentinnen und Konsumenten in Südtirol. “Es ist wichtig, die Menschen in puncto Verbraucherschutz weiterhin gut zu begleiten und vor allem, vorab gut zu informieren sowie, wenn etwas schiefgelaufen ist, zu unterstützen”, betonte Kompatscher.

Allein im Vorjahr hat die Verbraucherzentrale 9000 Informationsanfragen und 2300 Fälle betreut, ebenso wie Rückerstattungsanträge über einen Geldbetrag von insgesamt 2,5 Millionen Euro, berichtete die Geschäftsführerin der VZS, Gunde Bauhofer. Am meisten nachgefragt waren 2022 Informationen zur Energie, zu Teuerungen, zur Telefonie vom Wohnungsbau und zur Wohnungssanierung sowie zum Handel. Der Landesbeirat hat auch den Tätigkeitsbericht der Verbraucherzentrale von 2021 genehmigt.

Aufgabe des Landesbeirates für Verbraucherschutz ist es unter anderem, die Landesregierung und den Landtag mit Vorschlägen und Gutachten zum Verbraucherschutz zu beraten. Der Beirat überwacht auch die Tätigkeit der Verbraucherzentrale, die sich um Verbraucherinteressen in Südtirol kümmert.