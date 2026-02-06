Aktuelle Seite: Home > Politik > Landesregierung legt Radonkarte für Südtirol fest
Infos und Vorsorge

Landesregierung legt Radonkarte für Südtirol fest

Freitag, 06. Februar 2026 | 11:45 Uhr
Die Radonrisikokarte solle informieren, damit bewusst vorsorgt und Maßnahmen getroffen werden können, betont Landesrat Peter Brunner.
LPA/Fabio Brucculeri
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – Die Landesregierung hat auf Vorschlag von Umwelt- und Raumentwicklungslandesrat Peter Brunner erstmals die Radonrisikogebiete in Südtirol festgelegt. Diese sind auf einer Karte dargestellt, welche auch auf der Website der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz einsehbar ist. Grundlage sind Messungen der vergangenen 20 Jahre, die die Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz ausgewertet hatte. Die Einstufung folgt zudem einer EU-Vorgabe, der auch Südtirol nachkommen muss. Orte, an denen bestimmte Grenzwerte überschritten werden, gelten dabei als Risikogebiet.

Radon ist ein natürlich vorkommendes, radioaktives Gas, das aus dem Boden in Gebäude eindringen und sich besonders in Kellern und Erdgeschossen anreichern kann. Bei langfristig hohen Konzentrationen steigt das Risiko für Lungenkrebs deutlich, nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation ist Radon nach dem Rauchen die zweithäufigste Ursache. Die Einstufung der Gemeinden bedeutet aber nicht, dass sofort Gefahr besteht. “Die Radonkarte soll informieren. Die Karte zeigt, wo wir genauer hinschauen sollten. Für die Menschen heißt das vor allem: bewusst vorsorgen und einfache Maßnahmen setzen”, betont Landesrat Brunner.

Der Direktor des Labors für Luftanalysen und Strahlenschutz Luca Verdi ergänzt: “Radon ist ein Edelgas und kann mit unseren Sinnesorganen nicht wahrgenommen werden. Daher sind Messungen notwendig und ratsam, um dessen Konzentration zu bestimmen. Somit erkennen wir, inwiefern und ob Handlungsbedarf besteht. Einfache Maßnahmen haben schon eine positive Wirkung: Lüften, kleine bauliche Anpassungen oder das Abdichten von Kellerräumen können die Werte deutlich senken.”

In den ausgewiesenen Risikogebieten werden weitere Messungen durchgeführt, insbesondere in öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Räumen für den öffentlichen Wohnbau. Zudem will das Land noch genauer informieren, um Eigentümer zu motivieren, freiwillig Messungen in ihren Häusern vorzunehmen.

Die Radonrisikogebiete werden regelmäßig aktualisiert. Ziel ist es, die Gesundheit der Menschen bestmöglich zu schützen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
Kommentare
73
Unterberger kritisiert Demo zu „Remigration“
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Kommentare
44
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Kommentare
34
Dealer besetzen fremdes Appartement in Bozen
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Kommentare
33
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Kommentare
33
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 