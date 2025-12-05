Aktuelle Seite: Home > Politik > Landesregierung regelt Fortbetrieb der Großkraftwerke
Brunner: „Betrieb und Sicherheit auch in der Übergangszeit garantieren“

Landesregierung regelt Fortbetrieb der Großkraftwerke

Freitag, 05. Dezember 2025 | 12:09 Uhr
Kraftwerk Waidbruck Barbian_Alperia_neu
Alperia
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Konzessionen für die Ableitung öffentlicher Gewässer zur Stromerzeugung für sieben Großkraftwerke (durchschnittliche jährliche Nennleistung über drei Megawatt) in Südtirol müssen neu vergeben werden: Betroffen sind die Kraftwerke Prembach, Bruneck, Waidbruck-Barbian, Naturns, Wiesen-Pfitsch, Marling und Graun, deren Konzessionen Ende August 2025 verfallen sind.

Um den Übergangszeitraum bis zur Neuvergabe der Konzessionen zu regeln, hat die Landesregierung am 5. Dezember auf Vorschlag von Energielandesrat Peter Brunner die scheidenden Konzessionäre offiziell aufgefordert, die Anlagen zu denselben Bedingungen aus der abgelaufenen Konzession bis zum Zeitpunkt des Eintritts des neuen Konzessionärs weiterzuführen.

„Die Abwicklung der Verfahren zur Neuvergabe der Konzessionen benötigt einen gewissen Zeitraum“, erklärt dazu Energielandesrat Peter Brunner. „Bis zur tatsächlichen Übernahme durch die neuen Konzessionäre ist es daher erforderlich, dass alle nötigen Maßnahmen für den ordnungsgemäßen Betrieb und die ordnungsgemäße Wartung der Wasserkraftwerke und der zugehörigen Wasserspeicher weitergeführt werden.“ Damit soll die Sicherheit der Anlagen und der Schutz der betroffenen Umwelt gewährt werden, betont Brunner. Auch werde damit sichergestellt, dass sämtliche Abgaben, Steuern und Zinsen im Sinne des öffentlichen Interesses weiterfließen können.  “Nicht zuletzt geht es darum, die Kontinuität der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen sicherzustellen, die einen Beitrag zum Klimaschutz leistet”, ergänzt Brunner.

Die technische Weiterführung der Anlage durch den scheidenden Konzessionär bis zum Eintritt eines neuen Konzessionärs ist im Artikel 52 des Landesgesetzes 20/2023 zur Vergabe der Konzessionen von großen Wasserableitungen geregelt. Darin ist auch vorgesehen, dass die scheidenden Konzessionäre dem Land bis zur effektiven Vergabe der neuen Konzessionen eine Zusatzgebühr für den Betrieb der Anlagen zahlen. „Diese Zusatzgebühr kommt zu den in der Konzession bereits vorgesehenen Gebühren und Umweltausgleichsmaßnahmen dazu und beträgt 38,30 Euro für jedes Kilowatt mittlere jährliche Nennleistung der Konzession, also rund sechs Millionen Euro“, unterstreicht Alexander Gruber, Direktor des Ressorts für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport. „Damit sollen die Vorteile aus der Weiterführung der Anlagen über die Ablauffrist hinaus ausgeglichen werden.“

Die Wasserkraftwerke Prembach, Bruneck, Waidbruck-Barbian, Naturns, Wiesen-Pfitsch, Marling und Graun haben insgesamt eine theoretische Jahresproduktion von 1099 Gigawattstunden Strom, das entspricht rund 13 Prozent der in Südtirol erzeugten Bruttostrommenge.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Kommentare
38
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
37
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Kommentare
37
Gefälschte Sprachzertifikate: Weitere fünf Ärzte unter Verdacht
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
33
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Kommentare
26
Verstöße gegen elterliche Pflichten der Waldfamilie 2.0
Anzeigen
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Bei Conad ist Weihnachten noch “köstlicher“
Die Weihnachtszeit steht vor der Tür.
Geschenktipp zu Weihnachten
Geschenktipp zu Weihnachten
Die Cineplexx Gift Card – Schenke Freude, schenke Kino
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 