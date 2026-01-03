Aktuelle Seite: Home > Politik > Laut Trump Maduro und Ehefrau auf dem Weg nach New York
Maduro ist nicht bei allen Landsleuten beliebt

Laut Trump Maduro und Ehefrau auf dem Weg nach New York

Samstag, 03. Januar 2026 | 16:06 Uhr
Maduro ist nicht bei allen Landsleuten beliebt
APA/APA/AFP/JUAN BARRETO
Von: APA/dpa

Der von US-Eliteeinheiten festgenommene Staatschef Venezuelas, Nicolás Maduro, befindet sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf dem Weg nach New York. Zusammen mit seiner Ehefrau Cilia Flores sei Maduro auf dem Kriegsschiff Iwo Jima, sagte Trump im Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News. Eigenen Angaben zufolge forderte Trump Maduro zur Kapitulation auf. “Ich sagte, du musst aufgeben. Du musst dich ergeben”, erklärte der US-Präsident gegenüber Fox News.

Maduro und er hätten vor etwa einer Woche miteinander telefoniert. Der nun von US-Eliteeinheiten festgenommene Staatschef habe sich geweigert.

Samstagfrüh hatte der US-Präsident den Angriff auf Venezuela bestätigt. Im Gespräch mit Fox News sagte Trump weiter, dass die US-Streitkräfte auch für einen zweiten Schlag vorbereitet gewesen wären.

