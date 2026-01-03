Aktuelle Seite: Home > Politik > US-Justizministerin: Maduro in New York angeklagt
US-Justizministerin: Maduro in New York angeklagt

Samstag, 03. Januar 2026 | 14:23 Uhr
Von: APA/dpa

Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores sind nach Angaben von US-Justizministerin Pam Bondi in New York angeklagt worden. Ihnen werden Verbrechen in Zusammenhang mit Drogenhandel vorgeworfen, wie Bondi auf der Plattform X mitteilte. Konkret werden Maduro demnach unter anderem “Verschwörung zum Drogenterrorismus” sowie “Verschwörung zum Kokainimport” vorgeworfen. Auch wird er des Besitzes von Maschinengewehren und Sprengstoff bezichtigt.

“Sie werden sich schon bald vor amerikanischen Gerichten auf amerikanischem Boden der vollen Härte der amerikanischen Justiz stellen müssen”, schrieb Bondi weiter. Sie bezeichnete Maduro und dessen Ehefrau als “mutmaßliche internationale Drogenhändler”.

Am frühen Samstagmorgen hatte US-Präsident Donald Trump auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social einen großangelegten Angriff auf Venezuela bestätigt. Dabei seien Maduro und dessen Ehefrau festgenommen und außer Landes gebracht worden.

