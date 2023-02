LH Kompatscher würdigt den verstorbenen Ex-Landesrat Franz Spögler

Bozen – “Franz Spögler hat wesentlich zur erfolgreichen Verwirklichung der Südtirol-Autonomie und zum wirtschaftlichen Aufschwung beigetragen.” Mit diesen Worten würdigt LH Kompatscher den Verstorbenen.

­Franz Spögler, der langjährige Landesrat für Fremdenverkehr, Handel und Sport, ist gestern (26. Februar) im Alter von 96 Jahren in Meran verstorben. Landeshauptmann Arno Kompatscher würdigt die politische Arbeit von Franz Spögler, der von 1969 bis 1989 Mitglied der Südtiroler Landesregierung war und als Landesrat den Kabinetten Magnago III, Magnago IV, Magnago V und Magnago VI angehört hat. Den Hinterbliebenen spricht Landeshauptmann Kompatscher auch im Namen der Landesregierung Anteilnahme und Beileid aus.

“Franz Spögler hat in der Nachkriegszeit, als das Zweite Autonomiestatut vorbereitet und umgesetzt wurde, in der Landesregierung für die Wirtschaftsagenden Verantwortung getragen”, sagt Landeshauptmann Kompatscher, “als solcher hat er dazu beigetragen, dass Südtirols Autonomie erfolgreich umgesetzt wurde und damit Voraussetzungen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung des Landes geschaffen.” In seiner Zeit als Landesrat habe Franz Spögler viele Weichen in Wirtschaft, Tourismus und Sport gestellt, von denen Südtirol auch heute noch profitiere. Auch seine breite Vernetzung im In- und Ausland sei Südtirol zugute gekommen.

Franz Spögler kam am 5. Jänner 1927 in Lengmoos am Ritten als Kind von “Dableibern” zur Welt. Er besuchte das Gymnasium “Johanneum” in Dorf Tirol, wurde 1944 zum “Polizeiregiment Brixen” eingezogen und an der Ostfront in Schlesien eingesetzt. Nach sowjetischer Kriegsgefangenschaft kehrte er im Oktober 1945 nach Italien zurück und holte die Matura nach. Ab 1948 studierte er Veterinärmedizin und nach Studienabschluss Tierarzt.