Aktuelle Seite: Home > Politik > Mehr regionale Zuständigkeiten für den Strafvollzug gefordert
Grüner Vorstoß im Regionalrat

Mehr regionale Zuständigkeiten für den Strafvollzug gefordert

Dienstag, 10. Februar 2026 | 13:37 Uhr
Zwei der Burschen wurden in eine Justizanstalt gebracht
APA/APA/THEMENBILD/EVA MANHART
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen – In der Februarsitzung des Regionalrats bringt die Grüne Fraktion einen Beschlussantrag ein, der auf eine stärkere regionale Zuständigkeit im Bereich des Strafvollzugs abzielt. Ziel des Antrags ist es, der Region Trentino-Südtirol mehr Kompetenzen bei der Verwaltung der Strafanstalten einzuräumen.

Ausgangspunkt des Vorstoßes ist die Einschätzung, dass Haftbedingungen sowie Angebote zur Ausbildung und beruflichen Wiedereingliederung entscheidend dazu beitragen, Straftaten zu verhindern und Rückfälle zu reduzieren. Eine gut funktionierende Gefängnisverwaltung spiele dabei eine zentrale Rolle.

Derzeit unterstehen die Gefängnisse in Trient und Bozen einer Verwaltungsbehörde mit Sitz in Padua, die auch für Venetien und Friaul-Julisch Venetien zuständig ist. Die Grüne Fraktion schlägt stattdessen die Einrichtung einer eigenen regionalen Verwaltungsbehörde für den Strafvollzug vor, die ausschließlich für Trentino-Südtirol zuständig ist und Standorte in Trient und Bozen haben soll. Dadurch könnten laut Antrag unter anderem die Organisation der Dienste, die Beschäftigung von Häftlingen sowie die Zusammenarbeit mit externen Akteuren effizienter gestaltet werden.

Der Beschlussantrag sieht vor, dass die Regionalregierung gemeinsam mit dem Staat sowie den beiden autonomen Provinzen die notwendigen Schritte zur Schaffung einer solchen Struktur einleitet. Die Behandlung des Antrags ist für die Sitzung des Regionalrats morgen vorgesehen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Kommentare
52
Verkehr: Frühzeitige Anreise zu den olympischen Bewerben empfohlen
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Kommentare
44
Ortschaften immer öfter ohne Gasthaus – VIDEO
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Kommentare
34
Mit messerähnlichem Gegenstand in der Notaufnahme
Warum gerade hunderte italienische Soldaten durch Deutschland rollen
Kommentare
32
Warum gerade hunderte italienische Soldaten durch Deutschland rollen
Vinatzer versagen die Nerven: Italien geht leer aus
Kommentare
25
Vinatzer versagen die Nerven: Italien geht leer aus
Anzeigen
5 Tipps für einen entspannten Familienurlaub
5 Tipps für einen entspannten Familienurlaub
Mit SkyAlps wird die Anreise selbst zum Teil des Urlaubserlebnisses.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 