Meran gewinnt den Preis „Città per il Verde 2026“

Von: mk

Meran – Die Stadt Meran wurde in Mailand mit dem renommierten Preis „Città per il Verde“ ausgezeichnet. Die Initiative – organisiert vom Verlag Verde Editoriale und heuer bereits zum 26. Mal durchgeführt – würdigt Städte und Gemeinden, die sich besonders für eine nachhaltige Pflege und Entwicklung des öffentlichen Grüns einsetzen.

Die Preisverleihung fand im Rahmen der Fachmesse für Gartenbau, Garten- und Landschaftsgestaltung Myplant & Garden statt, die kürzlich in Mailand über die Bühne ging. Den Preis nahm Ingenieur Andrea Balestrini entgegen. Zusammen mit Ingenieurin Ruth Lochmann begleitet er fachlich die Stadtverwaltung im Rahmen des europäischen Projekts JUSTNature.

Positiv beeindruckt zeigten sich die Mitglieder der Jury von den beiden eingereichten Projekten „Ein Garten für alle“ und „Flusspark an der Passermündung“. Diese “tragen maßgeblich zur Verbesserung der Lebensqualität in Meran bei und setzen neue Maßstäbe in den Bereichen Klimaanpassung, Biodiversität, Entsiegelung, Wassermanagement sowie Schaffung nutzbarer Grünräume”. Die Preisverleihung war zudem ein Erfolg aufgrund der hohen Sichtbarkeit, die Meran und die beiden Projekte erhielten – nicht zuletzt dank des wirkungsvollen JUSTNature‑Videos, das im Rahmen der Veranstaltung präsentiert wurde.

JUSTNature im Fokus der Fachwelt – In der Ausgabe 1/2026 der Fachzeitschrift ACER, die während der Preisverleihung an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt wurde, erschien ein ausführlicher Artikel über die in Meran umgesetzten Maßnahmen des Projekts JUSTNature. Dies unterstreicht die nationale Relevanz der in Meran entwickelten naturbasierten Lösungen.

Meran unter den italienweiten Spitzenreitern – Neben Meran wurden bei der 26. Ausgabe des Preises unter anderem auch die Städte Grosseto, Chivasso, Carpi, Ferrara und Reggio Calabria ausgezeichnet sowie Organisationen wie das Consorzio KilometroVerdeParma. Die Veranstaltung stellte das öffentliche Grün einmal mehr als wesentliche „Infrastruktur des Wohlbefindens“ in den Mittelpunkt und verwies auf das Leitbild der „Wellness City“, das Städte zu gesunden, widerstandsfähigen und lebenswerten Räumen weiterentwickeln soll.

Bürgermeisterin Katharina Zeller und Umweltstadträtin Antonella Costanzo zeigten sich erfreut über die Anerkennung. „Dieser Preis bestätigt einmal mehr die starke Ausrichtung Merans auf den Schutz und die Aufwertung des urbanen Grüns. Unsere Stadt investiert seit Jahren in nachhaltige Lösungen, die ökologische Verantwortung mit höchster Lebensqualität verbinden“, betonte Zeller.

“Der Wettbewerb Città per il Verde hebt jährlich die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Verwaltung, freiwilligem Engagement und privaten Partnern hervor. Auch in Meran zeigen die ausgezeichneten Projekte, wie wichtig ein gemeinsamer Ansatz zur Weiterentwicklung des Stadtgrüns und zur Förderung sozialer Begegnungsräume ist”, so Costanzo.