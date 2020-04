Meran: Öffentliche Baustellen Schritt für Schritt wieder geöffnet

Meran – Die Meraner Stadtregierung hat heute beschlossen, die aufgund der Covid-19-Krise eingestellten oder nicht wie geplant begonnen Arbeiten auf verschiedenen öffentlichen Baustellen so bald wie möglich wieder aufzunehmen.

Es handelt sich dabei um Arbeiten, die vom Amt für öffentliche Arbeiten bzw. vom Amt für Straßen und Infrastrukturen und vom Gemeindebauhof koordiniert werden. Die Baustellen waren durch die Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmannes vom 13. März geschlossen worden. Wieder aufgenommen wurden bereits die Arbeiten zur Steinschlagsicherung in Sinich, in der Lazag und in der Gilf.

Mehrere Straßenbauarbeiten könnten in den nächsten Tagen aufgenommen werden: Die entsprechenden Verhandlungen mit den Baufirmen wurden bereits aufgenommen. Dazu zählen die Neugestaltung des Kofler-Platzes und der Peter-Mayr-Straße, für die allerdings Vorarbeiten von Alperia erforderlich sind, die Neugestaltung des Kreuzungsbereichs Leopardi-/Petrarcastraße und die Sanierung der Karl-Wolf-Straße (Abschnitt Schulzentrum/Laurinstraße). Auch die Erweiterung des Parkplatzes am Untermaiser Bahnhof fällt in den Bereich Tiefbau und kann in den nächsten Tagen wieder aufgenommen werden.

Sicherheitsvorkehrungen notwendig

Für alle Baustellen, auf denen mehrere Personen arbeiten, wurden die Sicherheitspläne angepasst, um das Ansteckungsrisiko mit dem neuen Coronavirus so gering wie möglich zu halten. Das gilt auch für die Arbeiten an öffentlichen Gebäuden (Hochbau), die derzeit noch nicht erlaubt sind. Die Gemeinde bereitet jedoch alles dafür vor, um die Baustellen erneut zu öffnen, sobald die entsprechenden Einschränkungen gelockert werden.

Spätestens Anfang Mai sollte die Möglichkeit bestehen, auch folgende Arbeiten – mit den entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen – wieder aufzunehmen. Nicht auszuschließen ist, dass es auch schon nächste Woche vereinzelte Lockerungen gibt und mit gewissen Arbeiten begonnen werden kann.

– Bau der neuen Grundschule in Sinich;

– Umbau des Ex-IPC Einaudi in der Meinhardstraße;

– Sanierung der Tribüne des Sportplatzes Combi;

– Durchführung der Arbeiten des zweiten Bauloses am neuen Sitz des Gemeindebauhofs in der Kuperionstraße;

– Restaurierung der Wandelhalle;

– Erneuerung des Kiosks an der Sommerpromenade.

Privatbauten: Baukommission arbeitet weiter

Das Amt für Privatbauten hat in den vergangenen Wochen seine Arbeit ebenfalls ununterbrochen fortgesetzt. Die Sitzungen der Baukommission fanden beispielsweise per Videokonferenz statt. Zahlreiche eingereichte Projekte konnten behandelt und genehmigt werden. Etliche Bauprojekte stehen damit nunmehr in den Startlöchern und können begonnen werden, sobald die staatsweite Einstellung von Arbeiten an privaten Gebäuden aufgehoben wird.

“Auch das ist eine wichtige Wirtschaftsförderung zum Neustart: Indem die Gemeindeverwaltung konsequent weitergearbeitet und zahlreiche Anträge um Baukonzessionen abgearbeitet hat, machen wir den Weg frei für Investitionen. Die Bauwirtschaft und alle mit ihr verbundenen Wirtschaftskreisläufe werden beim Neustart nach dem jetzigen Notstand davon profitieren”, unterstrich Bürgermeister Paul Rösch.