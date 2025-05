Merz will Steuersenkungen für Unternehmen noch vor Sommer

Von: APA/AFP

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will schon in den nächsten Wochen die von seiner Regierung geplanten Steuererleichterungen für Unternehmen auf den Weg bringen. “Wenn wir es hinbekommen, wollen wir noch vor den Sommerferien steuerpolitische Entscheidungen treffen”, sagte Merz am Samstag in Stuttgart. Sein Ziel sei, hier “so schnell wie möglich” voranzukommen – die Details müssten aber noch in der Koalition besprochen werden.

Die im Koalitionsvertrag mit der SPD festgehaltenen Vorhaben beinhalten eine massive Ausweitung von Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen; zudem soll ab 2028 die Körperschaftssteuer schrittweise sinken.

“Die deutsche Wirtschaft hält eine Menge aus, aber was sie nicht aushält, ist permanente Unsicherheit über die politischen Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeitet”, sagte Merz. “Wir wollen der deutschen Wirtschaft jetzt Planungssicherheit geben, Perspektiven geben und Sicherheit geben.”