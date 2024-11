Mindestens drei Tote nach israelischem Angriff im Südlibanon

Von: APA/dpa/AFP

Bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe der Stadt Sidon im Süden des Libanon sind mindestens drei Menschen getötet worden. Das libanesische Gesundheitsministerium erklärte, bei dem “Angriff des israelischen Feindes in Haret Saida” habe es einer vorläufigen Bilanz zufolge drei Tote und neun Verletzte gegeben. Dem Angriff war kein Evakuierungsaufruf durch die israelische Armee vorausgegangen. Die iranischen Revolutionsgarden kündigten indes neue Attacken auf Israel an.

Außerdem wurde israelischen Armeeangaben zufolge ein weiterer wichtiger Hisbollah-Kommandant im Libanon getötet. Farouk Amin Alasi sei als Kommandant der Schiitenorganisation in der Gegend von Khiam im Süden des Landes verantwortlich für zahlreiche Raketenangriffe auf israelische Orte gewesen, teilte das israelische Militär am Sonntag mit. Die Armee habe zudem einen Kompaniechef der Hisbollah-Eliteeinheit Radwan in der Gegend von Khiam getötet. Auch er soll für Raketenangriffe auf Israel zuständig gewesen sein. Die Hisbollah äußerte sich bisher nicht zu ihren beiden mutmaßlich getöteten Mitgliedern.

Im Osten des Landes kündigte die israelische Armee am Sonntag Angriffe auf weitere Ziele der Hisbollah-Miliz an. In Evakuierungsaufforderungen an Bewohner in Baalbek und Duris warnte Militärsprecher Avichay Andraee im Onlinedienst X vor Angriffen auf “Einrichtungen und Anlagen in Verbindung mit Hisbollah” in “der nahen Zukunft”. Beide Orte waren bereits am 30. Oktober angegriffen worden.

Das israelische Heimatfront-Kommando aktivierte unterdessen entlang der Grenze angesichts Dutzender aus dem Libanon auf Israel abgefeuerter Geschosse mehrmals die Alarmsirenen. Die israelische Luftwaffe habe mehrere Geschosse aus dem Libanon abgefangen, erklärte das Militär. Einige andere seien im offenen Gelände abgestürzt.

Die israelische Armee berichtete zudem, in der Nacht auf Sonntag bei einem Einsatz in mehreren Häusern eines Dorfes im Südlibanon “zahlreiche in einer Küche und in einem Kinderzimmer versteckte Waffen” entdeckt zu haben, darunter Raketenwerfer, Granaten und Gewehre. Die Ausrüstung sei von Hisbollah-Kämpfern, die sich in dem Haus verbarrikadiert hatten, verwendet worden, erklärte das Militär.

Die Hisbollah-Miliz im Libanon hatte einen Tag nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen auf Israel am 7. Oktober 2023 mit regelmäßigen Raketenangriffen eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Seit dem 23. September greift die israelische Armee Hisbollah-Hochburgen im Süden und Osten des Libanon sowie in den südlichen Vororten von Beirut an. Zudem startete sie eine Bodenoffensive. Laut einer auf Daten des libanesischen Gesundheitsministeriums basierenden Zählung der AFP sind seitdem im Libanon mehr als 1900 Menschen getötet worden.