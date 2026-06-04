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Israel griff offenbar Wohnungen an

Mindestens neun Tote bei Angriffen Israels in Gaza-Stadt

Donnerstag, 04. Juni 2026 | 11:30 Uhr
Israel griff offenbar Wohnungen an
APA/APA/AFP/OMAR AL-QATTAA
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Von: APA/dpa

Bei neuen israelischen Luftangriffen in der Stadt Gaza sind am Donnerstag nach palästinensischen Angaben mindestens neun Menschen getötet worden. 15 weitere Palästinenser hätten dabei Verletzungen erlitten, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA. Es seien insgesamt vier Wohnungen angegriffen worden. Unter den Verletzten sei ein neunjähriges Mädchen. Ein israelischer Armeesprecher sagte auf Anfrage, man prüfe die Berichte.

Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe im Gazastreifen. Dennoch kommt es immer wieder zu israelischen Angriffen und bewaffneten Zwischenfällen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kündigte zuletzt an, die militärische Kontrolle über den Gazastreifen von derzeit 60 auf 70 Prozent des Gebiets ausweiten zu wollen. Bei Inkrafttreten der von den USA vermittelten Waffenruhe hatte Israel noch 53 Prozent des Küstenstreifens kontrolliert.

Hamas will sich nicht entwaffnen lassen

Die zweite Phase des von US-Präsident Donald Trump initiierten Friedensplans sieht die Entwaffnung der militanten Palästinenserorganisation Hamas sowie einen schrittweisen Abzug israelischer Truppen vor. Anschließend soll der Wiederaufbau des im Krieg schwer zerstörten Palästinensergebiets beginnen. Die Hamas lehnt eine Entwaffnung jedoch ab und konnte ihre Herrschaft in den weiterhin von ihr kontrollierten Gebieten seit Beginn der Waffenruhe wieder festigen.

Der Hohe Repräsentant der UNO für Gaza, Nickolay Mladenov, erklärte im vergangenen Monat, ein Wiederaufbau des Gazastreifens sei ohne die Entwaffnung der Hamas nicht möglich.

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