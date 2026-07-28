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Drohnen größtenteils neutralisiert

Moskau in der Nacht mit mehr als 390 Drohnen angegriffen

Dienstag, 28. Juli 2026 | 06:55 Uhr
Drohnen größtenteils neutralisiert
APA/APA/AFP/GENYA SAVILOV
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Von: APA/AFP

Die russische Hauptstadt Moskau ist nach Angaben des Bürgermeisters Sergej Sobjanin mit mehr als 390 Drohnen angegriffen worden. Die Drohnen hätten Moskau zwischen Montagabend und Dienstagfrüh angeflogen und seien größtenteils von der Luftabwehr “lange vor Erreichen der Stadt neutralisiert” worden, erklärte Sobjanin im Onlinedienst Telegram. 81 “feindliche” Drohnen seien zerstört worden, als sie sich Moskau näherten, fügte er hinzu.

Der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow, meldete ebenfalls Drohnenangriffe. Dabei seien Wohnhäuser in der Stadt Tschechow und dem Dorf Waulowo beschädigt worden.

Die Angriffe auf Moskau erfolgten wenige Stunden vor einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington. Dort empfängt US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Staatschef im Weißen Haus.

Fast viereinhalb Jahre nach Beginn der russischen Offensive in der Ukraine gibt es weiterhin keine konkreten Aussichten auf ein Ende der Kämpfe. Beide Seiten verstärkten zuletzt ihre Luftangriffe. Dabei führt die ukrainische Armee zunehmend auch Angriffe tief im russischen Staatsgebiet aus. Kiew will mit den Angriffen Moskau zurück an den Verhandlungstisch zwingen.

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