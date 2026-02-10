Aktuelle Seite: Home > Politik > Mutter und Tochter bei russischem Angriff in Donezk getötet
Dienstag, 10. Februar 2026 | 13:54 Uhr
Energieanlage wurde schwer beschädigt
APA/APA/AFP/GENYA SAVILOV
Von: APA/Reuters

Eine Mutter und ihre elfjährige Tochter sind nach ukrainischen Angaben bei einem russischen Luftangriff auf die Region Donezk ums Leben gekommen. 14 weitere Personen, darunter ein siebenjähriges Mädchen, seien bei dem Angriff auf die Stadt Slowjansk verletzt worden, teilt Gouverneur Wadym Filaschkin am Dienstag auf Telegram mit. In der südukrainischen Schwarzmeerregion Odessa wurde dem Betreiber zufolge eine Energieanlage durch einen russischen Angriff schwer beschädigt.

Die Reparaturarbeiten würden entsprechend lange dauern, teilte der Energieversorger DTEK mit. Regionalgouverneur Oleh Kiper zufolge sind einige Ortschaften teilweise ohne Strom.

