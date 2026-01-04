Aktuelle Seite: Home > Politik > Nach Technik-Panne wieder Flüge in Griechenland
Reisende warten am Flughafen von Thessaloniki

Nach Technik-Panne wieder Flüge in Griechenland

Sonntag, 04. Januar 2026 | 13:55 Uhr
Reisende warten am Flughafen von Thessaloniki
APA/APA/AFP/SAKIS MITROLIDIS
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Nach einer schweren technischen Panne und dem vollständigen Erliegen des Luftverkehrs in Griechenland sind am Sonntagmittag wieder die ersten Flugzeuge gestartet und gelandet. “Die Fluglotsen nutzen alternative Frequenzen und können nun wieder erste Flüge abwickeln”, sagte der Präsident des Verbands der Fluglotsen, Panagiotis Psarros, dem griechischen TV-Sender ERTNews. Wann der Luftverkehr wieder vollständig normal laufen sollte, konnte er nicht sagen.

Eine Cyberattacke schloss der Präsident des Verbands der Fluglotsen aus. Er kritisierte vielmehr den Zustand der Kommunikationssysteme: “Unsere Systeme sind uralt”, sagte er dem Sender ERTNews. Darauf habe die Gewerkschaft der Fluglotsen bereits mehrfach hingewiesen. Zeitweise konnten die Fluglotsen demnach weder untereinander noch mit den Piloten kommunizieren.

Die Panne hatte Auswirkungen weit über Griechenland hinaus. Auf Flightradar24, einem Online-Dienst zur Echtzeit-Flugverfolgung, war ein nahezu leerer griechischer Luftraum zu sehen, während sich über den umliegenden Ländern die Flugzeuge ballten, weil sie umgeleitet werden mussten.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
106
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Italiener rettete Dutzende Jugendliche aus Schweizer Inferno
Kommentare
35
Italiener rettete Dutzende Jugendliche aus Schweizer Inferno
Neues Jahr, neue Steuern
Kommentare
33
Neues Jahr, neue Steuern
„Nachts mit dem Hubschrauber geflogen, um verbrannte Kinder zu retten“
Kommentare
28
„Nachts mit dem Hubschrauber geflogen, um verbrannte Kinder zu retten“
WWF Trentino-Südtirol warnt vor bedenklicher Entwicklung im Winter
Kommentare
28
WWF Trentino-Südtirol warnt vor bedenklicher Entwicklung im Winter
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 