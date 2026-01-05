Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Weihnachtsmärkte in Bozen und Meran gut besucht
Womöglich wird in Bozen die Million geknackt

Weihnachtsmärkte in Bozen und Meran gut besucht

Montag, 05. Januar 2026 | 06:17 Uhr
Weihnachtsmarkt Meran Andrang
Alto Adige
Von: luk

Bozen/Meran – Der Andrang hält an: Trotz winterlicher Kälte verzeichnen die Weihnachtsmärkte in Bozen und Meran auch in den letzten Tagen vor Schließung hohe Besucherzahlen. Die Bilanz der Händler fällt überwiegend positiv aus, wenngleich vereinzelt von sinkender Kaufbereitschaft berichtet wird.

In Bozen, wo der Christkindlmarkt noch bis 6. Jänner geöffnet ist, zeigen sich die meisten Standbetreiber zufrieden. Vor allem am traditionellen Standort am Waltherplatz laufen die Geschäfte gut. Besonders gefragt waren heuer Speisen und typische Produkte, während einige Aussteller den Markt auch gezielt als Werbeplattform nutzen.

Kritischer fällt das Urteil über den neuen Standort in der Bahnhofsallee aus: Mehrere Händler beklagen geringere Frequenz und fehlende Atmosphäre, trotz insgesamt solider Umsätze. Laut dem Präsidenten des Verkehrsamtes, Roland Buratti, könnten die Besucherzahlen jene des Vorjahres übertreffen und erstmals die Marke von einer Million erreichen.

Weihnachtsmarkt in Meran: Rund halbe Million Besucher

Auch der Weihnachtsmarkt in Meran steuert auf ein Rekordergebnis zu. Rund 500.000 Besucher werden laut der Zeitung Alto Adige erwartet. Besonders stark war der Andrang während der Woche rund um Mariä Empfängnis. Viele Aussteller berichten von guten Geschäften, weisen jedoch darauf hin, dass Gäste im Vergleich zu früheren Jahren sparsamer einkaufen. Andere Händler sehen hingegen keine Einbußen und sprechen von konstant guter Nachfrage.

Unterm Strich zeigen beide Märkte: Die Besucherzahlen bleiben hoch, der Weihnachtsmarkt bleibt ein Publikumsmagnet und für Südtirol ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Bezirk: Bozen

