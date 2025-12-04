Aktuelle Seite: Home > Politik > Neue Förderkriterien stärken die Nahversorgung in Südtirols Dörfern
Ausgeweitete Kriterien zeigen Wirkung

Neue Förderkriterien stärken die Nahversorgung in Südtirols Dörfern

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 17:05 Uhr
Gasthaus Restaurant
pixabay.com
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Wie aus der Beantwortung einer Landtagsanfrage der Süd-Tiroler Freiheit hervorgeht, ist die Zahl der geförderten Gasthäuser seit der Überarbeitung der Kriterien deutlich gestiegen. Während im Jahr 2023 unter den alten Bestimmungen 13 Ansuchen eingereicht und acht genehmigt wurden, gingen 2024 bereits 39 Ansuchen ein, von denen 22 positiv bewertet wurden. Dieser Trend setzt sich 2025 fort: Von insgesamt 44 Anträgen wurden 21 Beiträge für die Aufrechterhaltung eines bestehenden Nahversorgungsbetriebes und es konnte erfreulicherweise ein Beitrag für eine Neueröffnung gewährt werden. Damit profitieren heuer 22 Betriebe von der Förderung, die – wie bereits im Vorjahr – jeweils 12.000 Euro beträgt, für die Neueröffnung gibt es 30.000 Euro.

Landesrat Luis Walcher zeigt sich mit der Entwicklung zufrieden: „Die Anpassung der Förderkriterien zeigt genau die Wirkung, die wir uns erhofft haben. Mit dieser Maßnahme unterstützen wir Dorfgasthäuser gezielt und stärken das Leben in Südtirols Dörfern. Unser Ziel ist klar: Bestehende Treffpunkte sollen erhalten bleiben, und dort, wo sie fehlen, wollen wir ihre Entstehung aktiv fördern.“ Man werde nun prüfen, ob die Maßnahme weiter ausgebaut werden könne.

Die gestiegenen Genehmigungszahlen belegen die Wirksamkeit der überarbeiteten Förderkriterien, die gezielt darauf ausgerichtet sind, die gastgewerbliche Nahversorgung in ländlichen Gebieten zu sichern und zu stärken. Gleichzeitig bleibt der Grundsatz bestehen, dass die Förderung nur gewährt werden kann, wenn der Betrieb der einzige Nahversorgungsdienst in der Ortschaft ist und eine tägliche Öffnungszeit von mindestens zehn Stunden gewährleistet wird.

Alle Maßnahmen zur Gewährung von Beiträgen, Zuschüssen und Förderungen werden im Bereich „Transparente Verwaltung“ auf der Webseite der Autonomen Provinz Bozen veröffentlicht.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Kommentare
78
“Waldfamilie” 2.0 in Italien lehnte Staat mutmaßlich ab
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Kommentare
36
Regionalrat: Haushaltsdebatte geht in Nachtsitzung
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Kommentare
29
Rekord-Haushalt 2026 umfasst 8,76 Milliarden Euro
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
Kommentare
24
Nach verstümmeltem Wolf: Carabinieri nehmen Wilderer ins Visier
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
19
„Zweitland“: Südtirols alte Wunden bluten wieder
Anzeigen
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Interview mit dem CEO Andrea Santini
Santini-Gruppe
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 