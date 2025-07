Neue Gespräche über Gaza-Waffenruhe in Doha

Donald Trump glaubt an eine Waffenruhe in Gaza

Von: APA/AFP

Die indirekten Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben am Dienstag in der Früh in Katar fortgesetzt worden. Die neue Gesprächsrunde zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Hamas konzentriere sich weiter auf die Mechanismen zur Umsetzung einer Waffenruhe, “insbesondere auf die Klauseln in Bezug auf den Rückzug (von Israels Armee) und die humanitäre Hilfe”, sagte ein palästinensischer Vertreter.

Auf dem Tisch liegt derzeit ein Vorschlag der internationalen Vermittler für eine 60-tägige Feuerpause. Die indirekten neuen Verhandlungen darüber hatten am Sonntag in Doha begonnen. Katar ist neben den USA und Ägypten eines der Vermittlerländer.

US-Präsident Donald Trump hatte sich am Montag zuversichtlich gezeigt, dass die Hamas zu einer Waffenruhe im Gazastreifen bereit sei. “Sie wollen ein Treffen und sie wollen diese Waffenruhe”, sagte Trump zu Beginn eines Abendessens mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu im Weißen Haus. “Ich glaube nicht, dass es eine Blockade gibt. Ich denke, dass die Dinge sehr gut vorankommen”, sagte Trump. Am Sonntag hatte der US-Präsident erklärt, es gebe “gute Chancen” auf eine Einigung zu erzielen.