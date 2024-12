Neues Gesetz soll Lebensqualität in Bergregionen sichern

Von: Ivd

Bozen – Im Rahmen des 21. Internationalen Tags der Berge, der in Rom unter dem Motto „Lösungen für eine nachhaltige Zukunft der Berggebiete: Innovation, Anpassung, Jugend und vieles mehr“ begangen wurde, hat Regionalassessor Luca Guglielmi ein wegweisendes Gesetz für die Berggebiete in Trentino-Südtirol hervorgehoben. Der Gesetzentwurf, der kürzlich vom italienischen Senat verabschiedet wurde, zielt darauf ab, die Lebensqualität in den Bergregionen zu verbessern und deren kulturelle Identität zu schützen.

Unterstützung für Bergbewohner

„Dieses Gesetz ist ein bedeutender Schritt für den Schutz der sprachlichen Minderheiten und die Aufwertung der Bergregionen“, erklärte Guglielmi während der Veranstaltung, die vom Minister für regionale Angelegenheiten und Autonomien, Roberto Calderoli, organisiert wurde. Es erkenne nicht nur die Herausforderungen der Bergbewohner an, sondern schaffe konkrete Anreize für deren wirtschaftliche und soziale Entwicklung.

Das neue Gesetz beinhaltet zusätzliche Maßnahmen für Menschen, die in schwer zugänglichen Berggebieten leben und arbeiten. Diese reichen von verbesserten Zugangsmöglichkeiten zu Gesundheits- und Bildungseinrichtungen bis hin zu finanziellen Unterstützungen. Konkret sieht der Entwurf unter anderem Steuergutschriften für Erwerbstätige bei Miet- und Immobilienkosten sowie erhöhte Fördermittel für Unternehmer unter 41 Jahren vor. Auch Land- und Forstwirtschaftsbetriebe profitieren von den Neuerungen.

Perspektiven für junge Menschen

Minister Calderoli betonte in seiner Rede, dass das Gesetz auch darauf abzielt, die Abwanderung aus den Bergregionen zu stoppen. „Es kann nicht sein, dass Bürger, die in Berggebieten leben, als Bürger zweiter Klasse behandelt werden“, erklärte er. Ziel sei es, den Bergregionen ihre Würde zurückzugeben und jungen Menschen neue Perspektiven in ihrer Heimat zu bieten.

Ein Plädoyer für die kulturelle Identität

Guglielmi unterstrich abschließend die Bedeutung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt der Bergregionen. „Dieses Gesetz ermöglicht es den Menschen nicht nur, in ihrer Heimat zu bleiben, sondern regt auch dazu an, über eine Rückkehr in die Berge oder sogar über einen Neustart in diesen Gebieten nachzudenken.“