Orbán kündigt Treffen mit Putin am Freitag in Moskau an

Freitag, 28. November 2025 | 08:07 Uhr
APA/APA/AFP/LUDOVIC MARIN
Von: APA/Reuters

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán wird nach eigenen Angaben im Laufe des Tages den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau treffen. Er werde mit Putin über Öl- und Gaslieferungen nach Ungarn und Bemühungen um einen Frieden in der Ukraine sprechen, kündigte Orbán am Freitag an. Ungarische und russische Medien hatten bereits über ein geplantes Treffen der beiden berichtet. Auch der Kreml bestätigte die Begegnung am Freitag laut der Agentur TASS.

Orbán gab seinen Plan, Putin zu treffen, in einem Videointerview auf seiner Facebook-Seite bekannt und fügte hinzu: “Ich fahre (nach Moskau), um sicherzustellen, dass die Energieversorgung Ungarns für den Winter und das nächste Jahr gesichert ist.” Auf die Frage, ob auch die Friedensbemühungen in der Ukraine auf der Tagesordnung stehen würden, antwortete Orbán: “Das können wir kaum vermeiden.”

Putin hatte sich erst am Donnerstag zu einem möglichen Moskau-Besuch Orbáns geäußert. Putin würde sich freuen, wenn Orbán als zuverlässiger Partner diese Einladung annehmen würde, zitierte das ungarische Onlineportal “Telex.hu” am Donnerstagabend unter Berufung auf die russische Nachrichtenagentur Interfax.

