Petition zur Langkofelgruppe: Bereits jetzt 5.000 Unterschriften erreicht

Bozen – Gemeinsam mit dem Südtiroler CAI, dem AVS Südtirol, der Lia per Natura y Usanzes, Lia da Mont, dem Heimatpflegeverband, dem Dachverband für Natur und Umwelt, Mountain Wilderness, Climate Action Südtirol, der Vereinigung Südtiroler Biologen, LIPU und dem WWF in der Region hat die Initiative Nosc Cunfin am 2. Oktober 2023 ihre Petition zur Unterschutzstellung der Langkofelgruppe online gestellt.

Die Initiativgruppe setzt sich mit dieser Aktion weiter für die Umsetzung einer dringenden und endgültigen Unterschutzstellung der Langkofelgruppe ein. Damit soll die geologische Einmaligkeit dieses Naturjuwels mit seinen Trinkwasserquellen frei von neuen Erschließungen für die nächsten Generationen bewahrt bleiben.

Die Südtiroler Landesregierung hat im September 2023 die Unterstützung für einen Partizipationsprozess in den betroffenen Gemeinden mit dem Ziel einer Unterschutzstellung beschlossen. Die Online-Petition soll den Weg zu einer Volksbefragung in den betroffenen dreo Gemeinden des Grödner Tales und in Kastelruth beschleunigen und die Öffentlichkeit sensibilisieren.

Bereits am Samstag, den 7. Oktober hat die Petition 5000 Unterschriften erreicht. „Unser nächstes Ziel von 7500 Unterschriften soll in den nächsten Tagen erreicht werden! Bis zu unserer Pressekonferenz am 16.10.23 werden es noch weitaus mehr werden! Wir sind alle ein Teil dieser großen Petition, jede Stimme zählt! Ein herzliches Dankeschön allen Menschen, die unsere Petition unterschrieben haben“, erklärt die Initiativgruppe.

Wir laden alle Medienvertreter zu unserer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Präsidenten und Vertretern von CAI AA, AVS Südtirol, Lia per Natura y Usanzes, Lia da Mont, Heimatpflegeverband HPV, Dachverband für Natur und Umwelt DNU, Mountain Wilderness, Climate Action Südtirol, Vereinigung Südtiroler Biolog:innen, LIPU, WWF Trentino Alto Adige ein. Wir werden über Bemühungen zur Unterschutzstellung der Langkofelgruppe informieren und über den aktuellen Verlauf unsere Onlinepetition berichten.