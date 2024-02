Präsident Schuler bei Bischof Muser

Bozen – Sein erster Antrittsbesuch führte Landtagspräsident Arnold Schuler am heutigen Freitagvormittag zu Ivo Muser, Bischof der Diözese Bozen-Brixen.

Inhalt des Gesprächs, das in den Amtsräumen des Bischofs im Pastoralzentrum in Bozen stattfand, waren die Entwicklungen in der Politik und in der Gesellschaft im Allgemeinen. „Dabei ging es insbesondere um die Veränderung der Umgangsformen in den beiden Bereichen“, erklärte Schuler.

Und Bischof Muser ergänzte: „In der Politik wie in der Gesellschaft steht das menschliche Miteinander an erster Stelle. Konstruktiver Dialog ist nur möglich, wenn Ton und Umgangsformen stimmen. Gerade der Landtag trägt dafür besondere Verantwortung. Deswegen wünsche ich dem Landtagspräsidenten viel Fingerspitzengefühl bei seiner wichtigen und verbindenden Arbeit, um das ‚Wir‘ in unserer Gesellschaft zu stärken.“