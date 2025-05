Präsidentenrennen in Rumänien: Stichwahl begonnen

Von: apa

Knapp 19 Millionen wahlberechtigte rumänische Bürgerinnen und Bürger aus dem In- und Ausland sind heute zu den Wahlurnen gebeten, um per Stichwahl ihr neues Staatsoberhaupt zu bestimmen. Die rund 19.000 Wahllokale im Land öffneten um 07.00 Uhr Ortszeit und werden um 21.00 Uhr schließen, wobei im Fall langer Warteschlangen verlängerte Öffnungszeiten (bis Mitternacht) möglich sind.

Drei Meinungsforschungsinstitute – Avangarde, CURS und ARA Public Opinion – wollen um 21.00 Uhr Ortszeit Exit Polls vorlegen.

Im Ausland, wo die Stichwahl über drei Tage erfolgt bzw. bereits seit Freitag läuft, ließen die rumänischen Behörden 965 Wahllokale einrichten, davon insgesamt 17 in Österreich – sechs in Wien, jeweils zwei in Salzburg, Graz und Linz sowie je eines in Eisenstadt, Sankt Pölten, Bregenz, Innsbruck und Klagenfurt.

Nicusor Dan schaffte beeindruckende Aufholjagd

Die erste Runde der Präsidentenwahl hatte vor zwei Wochen der Rechtspopulist George Simion haushoch mit knapp 41 Prozent der abgegebenen Stimmen gewonnen, während der parteifreie liberale Oberbürgermeister von Bukarest, Nicusor Dan, auf 21 Prozent kam. Jüngsten Umfragen zufolge hat Dan in den letzten beiden Wochen jedoch eine beeindruckende Aufholjagd geschafft – mittlerweile führt er in der Wählergunst: Eine Erhebung des Meinungsforschungsinstituts IRSOP sah den 55-Jährigen Mitte der Woche mit 52 Prozent in Führung liegen, während der Rechtsaußen-Kandidat Simion auf 48 Prozent kam.

Die letzte vor der Stichwahl erhobene Umfrage des Meinungsforschungsinstituts AtlasIntel, deren Ergebnisse am Freitag veröffentlicht wurden, sah den amtierenden Bukarester Oberbürgermeister zwar ebenfalls in Führung liegen, allerdings mit hauchdünnem Vorsprung – nämlich 48,7 Prozent, während Simion bei 47,8 Prozent lag. Rumänische Demoskopen rechnen daher mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Kandidaten, wobei einige zehntausend Stimmen zugunsten des einen oder anderen letztlich den Wahlsieger bestimmen könnten.