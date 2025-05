Diesel-Fahrverbote könnten Italienurlaub vermasseln

Noch in diesem Jahr

Rom – Wer im Herbst 2025 mit dem Auto nach Norditalien reisen will, sollte genau hinschauen: Ältere Dieselautos mit Euro-5-Norm dürfen in vielen Regionen bald nicht mehr kursieren. Der Grund ist die anhaltende Luftverschmutzung in der Po-Ebene.

Ab dem 1. Oktober 2025 greifen in mehreren norditalienischen Regionen dauerhafte oder saisonale Fahrverbote für Euro-5-Diesel. Besonders betroffen sind:

Lombardei: Tägliches Fahrverbot von 7.30 bis 19.30 Uhr – etwa in Mailand, Brescia, Monza und Umgebung.

Emilia-Romagna: Diesel-Stopp rund um Bologna und weitere Städte mit über 30.000 Einwohnern.

Venetien: Fahrverbot in Städten wie Verona und Padua, ebenfalls dauerhaft.

Piemont: Saisonales Verbot vom 1. Oktober bis 15. April – unter anderem in Turin, Asti und Alessandria, werktags von 8.30 bis 18.30 Uhr.

Bußgelder ab 168 Euro drohen bei Verstößen, Wiederholungstätern sogar Führerscheinentzug bis zu 30 Tagen.

Urlauber sollten daher frühzeitig prüfen, ob ihr Fahrzeug betroffen ist und gegebenenfalls auf Autos mit modernerer Abgasnorm, E-Autos, Bahn oder Mietwagen umsteigen.

In Deutschland sind vergleichbare Fahrverbote weitgehend abgeschafft – nur in München, Stuttgart und Darmstadt gelten noch Einschränkungen.