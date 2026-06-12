Primelaktion der SVP-Frauen: Erneut starke Unterstützung für die Krebsforschung in Südtirol

Von: mk

Bozen – Auch in diesem Jahr haben die SVP-Frauen mit ihrer traditionellen Primelaktion ein sichtbares Zeichen der Solidarität gesetzt. An 135 Ständen im ganzen Land wurden Primeln und Kräuter gegen eine freiwillige Spende verteilt. Dank des großen Engagements der vielen Helferinnen und der großzügigen Unterstützung der Bevölkerung konnte erneut ein beachtlicher Betrag von 70.437,71 Euro gesammelt werden.

Der gesamte Erlös kommt – wie bereits in den beiden vergangenen Jahren – einem Südtiroler Forschungsprojekt zu gute. Die Studie wird von der Primaria der Gynäkologie am Krankenhaus Brixen, Dr.in Sonia Prader, geleitet und untersucht neue Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensqualität von Brustkrebspatientinnen während und nach einer Chemotherapie.

„Seit Beginn der Primelaktion im Jahre 2001 konnten die SVP-Frauen insgesamt 957.568,72 Euro für die Krebsforschung sammeln. Diese Initiative verbindet konkrete Hilfe für Betroffene mit der Förderung wissenschaftlicher Forschung im eigenen Land. Zudem liegt uns als Frauenbewegung die Unterstützung von Frauen in der Wissenschaft besonders am Herzen und wir freuen uns, hier einen konkreten Beitrag leisten zu können! “, betont Landesfrauenreferentin Renate Gebhard. Ihr Dank gilt allen freiwilligen Helferinnen, den unterstützenden Gärtnereien sowie den zahlreichen Spenderinnen und Spendern: „Dieses Ergebnis ist nur durch den gemeinsamen Einsatz vieler engagierter Menschen möglich geworden.“

Im Mittelpunkt der unterstützten Studie steht die Linderung der für die Patientinnen sehr belastenden Nebenwirkungen an Händen und Füßen durch die taxanhaltigen Chemotherapien. Es wird untersucht, wie mit Kühlung den Beschwerden, welche die Betroffenen oft auch noch lange nach Abschluss der Behandlung in Beweglichkeit und Bewältigung alltäglicher Aufgaben einschränken, entgegengewirkt werden kann.

Primaria Dr.in Sonia Prader berichtet über den aktuellen Stand des Forschungsprojekts: „Wir sind inzwischen mit den ersten Teilnehmerinnen gestartet. Alle beteiligten onkologischen Abteilungen sind vorbereitet und können nun weitere Patientinnen in die Studie aufnehmen. Gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern arbeiten wir derzeit an den letzten organisatorischen Details, damit die Studie planmäßig weitergeführt werden kann.“ Die große Unterstützung durch die Primelaktion sei ein wichtiger Beitrag, um die Forschungsarbeit erfolgreich umzusetzen und neue Erkenntnisse für die Behandlung von Brustkrebspatientinnen zu gewinnen.

Den Spendenscheck nahmen Dr.in Sonia Prader und Maria Claudia Bertagnolli, Präsidentin der Südtiroler Krebshilfevereinigung, entgegen. Beide bedankten sich herzlich bei den SVP-Frauen für ihren langjährigen Einsatz. „Diese Unterstützung ermöglicht Forschung dort, wo sie unmittelbar den Patientinnen zugutekommt, und ist deshalb von unschätzbarem Wert“, betonte Bertagnolli.