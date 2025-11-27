Aktuelle Seite: Home > Politik > Putin fordert Abzug der Ukraine vor Ende der Kämpfe
Putin fordert Abzug der Ukraine vor Ende der Kämpfe

Donnerstag, 27. November 2025 | 15:36 Uhr
APA/APA/AFP/POOL/ALEXANDER KAZAKOV
Von: APA/Reuters/AFP

Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Rückzug der Ukraine aus den von Moskau beanspruchten Gebieten zur Bedingung für eine Einstellung der Kämpfe gemacht. “Wenn die ukrainischen Truppen die von ihnen gehaltenen Gebiete verlassen, werden wir die Kampfeinsätze beenden”, sagte Putin am Donnerstag bei einem Besuch in Bischkek, der Hauptstadt Kirgistans. “Wenn sie dies nicht tun, werden wir dies mit militärischen Mitteln erreichen”, fügte der Kremlchef hinzu.

Zuvor hatte der Kremlchef Pläne für Verhandlungen mit US-Vertretern nächste Woche in Russland bestätigt. Die Delegation werde in der ersten Hälfte der kommenden Woche erwartet. Auf russischer Seite würden Vertreter des Außenministeriums und der Präsidialverwaltung an den Verhandlungen teilnehmen. Namentlich nannte Putin seine Berater Wladimir Medinski und Juri Uschakow. Es gehe um einen sehr großen Komplex an Fragen, der behandelt werden müsse. Jede Frage habe eine Schlüsselbedeutung, betonte er. Laut dem Kreml wird der Berater von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, kommende Woche in Moskau erwartet.

Putin hatte sich selbst mehrfach mit Witkoff getroffen. Er bekräftigte zudem seine Bereitschaft zu Gesprächen über Trumps 28-Punkte-Papier für eine Beendigung des Krieges. Dies könne eine Grundlage für einen späteren Friedensvertrag sein, sagte er. Putin machte erneut deutlich, dass er vor einem Waffenstillstand die Kontrolle über den gesamten Donbass haben wolle.

Delegationen der Ukraine und der USA beraten in Kiew

Die Verhandlungsdelegationen der Ukraine und der USA werden indes nach Angaben aus Kiew in Kürze wieder über eine Beendigung des russischen Angriffskriegs beraten. Er erwarte konkrete Ergebnisse, um Fortschritte bei den Friedensvorschlägen zu erzielen, betonte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha vor Journalisten. Für die Ukraine sei es “äußerst wichtig”, eine Waffenruhe zu erreichen.

© 2025 First Avenue GmbH
 