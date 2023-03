Putins Angst vor den eigenen Beamten

Moskau – Nach außen gibt sich Kreml-Tyrann Wladimir Putin (70) betont gelassen. Doch in seinem Inneren dürfte er zumindest etwas beunruhigt über den Verlauf seines Angriffskrieges auf die Ukraine und die Sicherheit seiner Person sein.

Das zeigte sich bereits mehrfach an seinen Handlungen. Wichtige Militärposten wurden hastig neu besetzt, im Inland versucht sein Sicherheitsapparat jegliche Kritik im Keim zu ersticken und nun stellte sich heraus, das hohen Beamten keine Auslandsreisen mehr gestattet sind – auch die Türkei oder die Emirate sind für sie nun tabu.

Putin sperrt sie quasi im goldenen Käfig ein, schreibt der Schweizer “Blick”. Doch warum eigentlich? Der russische Präsident soll Angst haben, dass die Staatsangestellten geheimste Informationen weitergeben und ihm in den Rücken fallen könnten. Daher müssen russische Spitzenbeamte, Abgeordnete, Geschäftsführer staatlicher Unternehmen, Gouverneure und Bankenchefs auf Urlaub im Ausland verzichten – oder um eine Genehmigung bitten.

Offenbar werden die Ferienanträge für Reisen ins Ausland nicht nur von den jeweiligen Vorgesetzten, sondern entweder von Putin oder Kreml-Stabschef Anton Waino (51) abgesegnet.

Einigen Beamten sollen sogar ihre Pässe weggenommen worden sein. Hochrangigen Politikern soll nahegelegt worden sein, den Urlaub doch in Russland zu verbringen.

Gegenüber der “Moscow Times” gab eine Mitarbeiterin an, dass sie nach einer Reise in die EU verhört worden sei. “Sie wollten wissen, ob ich von den Geheimdiensten anderer Länder angesprochen worden bin”, so die Beamtin. Sie sei auch gefragt worden, ob man sie aufgefordert hat, Papiere zu unterschreiben, die Putins Politik verurteilen.

Seit Kriegsbeginn wurden die Regeln für Staatsbedienstete und Personen in wichtigen Funktionen stetig verschärft. Quellen berichten, dass der Kreml einer “belagerten Festung” gleicht. Der jüngst verhängte internationale Haftbefehl bringt den Kriegstreiber offenbar noch mehr ins Schwitzen und er will auf Nummer sicher gehen.