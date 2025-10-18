Rastwiesen-Projekt: Antrag von Pro Eppan Appiano geht durch

Von: luk

Eppan – Der Eppaner Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Beschlussantrag der Fraktion Pro Eppan Appiano zum Rastwiesen-Projekt einstimmig angenommen. Ziel ist es, die nächsten Schritte bei der Umsetzung des Großprojekts im Sinne des Gemeinwohls und mit größtmöglicher Transparenz zu gestalten.

Der Beschluss sieht vor, Vertreter des Immobilienfonds Euregio+ in den Gemeinderat einzuladen, um den aktuellen Stand der Planungen und die Finanzierung des Projekts vorzustellen. „Wir fordern volle Transparenz – nicht nur vom Gemeindeausschuss, sondern auch von der Euregio+ selbst“, erklärte Fraktionssprecherin Greta Klotz. „Die Bürger müssen nachvollziehen können, wie und warum Entscheidungen getroffen werden.“

Mit dem Rastwiesen-Projekt soll Eppan in den kommenden Jahren deutlich wachsen. Für Pro Eppan Appiano ist es daher entscheidend, dass soziale und infrastrukturelle Aspekte Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen haben. „Leistbarer Wohnraum, vorausschauende Infrastrukturplanung und ein offener Zugang zum Areal müssen jetzt Priorität haben“, betonte Gemeinderätin Kathrin Werth.

Die Bewegung brachte außerdem eine detaillierte Anfrage an den Gemeindeausschuss ein. Gemeinderat Felix von Wohlgemuth forderte Klarheit über den Zeitplan, die Rolle des Gemeinderats sowie die Planungen zu einem Altersheim und zum Mobilitätskonzept. „Die bisherige Bürgerbeteiligung war ein Erfolg und darf jetzt nicht abreißen“, so von Wohlgemuth.

Pro Eppan Appiano setzt sich zudem für eine schrittweise Umsetzung in drei Bauphasen, für kreative Zwischennutzungen und für schriftliche Vereinbarungen ein, um langfristige Planungssicherheit zu gewährleisten. Wichtig sei auch die frühzeitige Öffnung des Areals, um bereits während der Bauphase einen Ort der Begegnung zu schaffen.

Mit dem einstimmigen Ratsbeschluss sieht sich Pro Eppan Appiano darin bestätigt, das Großprojekt aktiv und im Sinne der gesamten Gemeinde mitzugestalten – als Chance für mehr Zusammenhalt, Transparenz und Teilhabe.