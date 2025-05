Rumänien-Präsidentenwahl: Rechtspopulist Simion klar voran

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

In Rumänien hat der extrem rechte Kandidat George Simion bei der Wiederholung der Präsidentenwahl die erste Runde am Sonntag mit großem Abstand gewonnen, aber eine absolute Mehrheit verfehlt. Die Entscheidung über den künftigen Präsidenten fällt daher bei einer Stichwahl am 18. Mai. Dabei dürfte Simion gegen den in der ersten Runde Zweitplatzierten Crin Antonescu antreten, der von der proeuropäischen bürgerlich-sozialdemokratischen Regierungskoalition unterstützt wird.

Nach Angaben des Zentralen Wahlbüros erhielt der Rechtspopulist Simion nach ersten Auszählungsergebnissen rund 40 bis 42 Prozent der abgegebenen Stimmen, Antonescu 21 bis 23 Prozent. Auf Platz drei kam der ebenso gemäßigte parteilose Bukarester Bürgermeister Nicusor Dan mit rund 16 bis 18 Prozent. Drei Viertel der Wahllokale waren bis zum späten Abend ausgezählt. “Wir haben zusammen Geschichte geschrieben, wir nähern uns einem hervorragenden Ergebnis”, sagte Simion in einer im Fernsehen verbreiteten Ansprache.

Wahlbeteiligung bei 53,21 Prozent

Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Wahlbehörde bei 53,21 Prozent. Die anderen Bewerber scheiden bei Bestätigung der Tendenz aus. Mit ersten Ergebnissen ist am späten Abend zu rechnen.Rund 19 Millionen Bürgerinnen und Bürger im EU- und NATO-Land Rumänien waren wahlberechtigt.

Bei der Abstimmung handelte es sich um eine Wiederholungswahl. Rumäniens oberstes Gericht hatte die Wahl vom November wegen illegaler Einflussnahme Russlands annulliert, eine Wiederholung angeordnet und den rechtsextremen und pro-russischen Kandidaten Calin Georgescu, der als Sieger hervorgegangen war, ausgeschlossen. Daraufhin trat Simion in seine Fußstapfen. Er galt im Vorfeld als Favorit. Simion lehnt Militärhilfen für das von Russland angegriffene Nachbarland Ukraine ab.

Simion: “Wir haben heute Geschichte geschrieben”

“Wir haben heute gemeinsam Geschichte geschrieben”, sagte Simion am Sonntagabend in einer in der AUR-Parteizentrale ausgestrahlten Videobotschaft. Der Politologieprofessor Sergiu Miscoiu rechnet jedoch damit, dass der 38-Jährige im zweiten Wahlgang “wahrscheinlich geschlagen wird”. Er erwarte ein enges Rennen, sagte Miscoiu. Das Amt des Präsidenten ist in Rumänien zwar vor allem repräsentativ, besonders in der Außenpolitik jedoch durchaus einflussreich.

Die Meinungsforschungsinstitute hoben ausdrücklich hervor, dass ihre Nachwahlbefragungen zum einen die Stimmen der Auslandsrumänen nicht miteinberechnet haben, zum anderen habe sich rund die Hälfte der im Inland angesprochenen Wähler geweigert, an den Befragungen teilzunehmen bzw. anzugeben, für wen sie gestimmt hatten. Unter diesen Umständen seien erhebliche Abweichungen durchaus möglich, eine gewisse Sicherheit bezüglich des zweiten Finalisten könnten daher erst die Teilergebnisse bringen.

Der ebenfalls als parteifreier Kandidat angetretene frühere Regierungs- und PSD-Chef Victor Ponta kam den Exit Polls zufolge auf 15 Prozent, während die Chefin der Reformpartei USR, Elena Lasconi, die bei der annullierten ersten Runde der Präsidentenwahl vom Spätherbst noch als Zweitplatzierte in die Stichwahl eingezogen war, diesmal bloß um die vier Prozent der Stimmen erhalten dürfte.

Urnengang von DDoS-Angriffen und Fake News überschattet

Mehrere rumänische Behörden und auch einige Präsidentschaftsbewerber meldeten am Sonntag Angriffe auf ihre Webseiten. So wurden die Webseiten der Regierung, des Innen- sowie Justizministeriums, des Verfassungsgerichts und des Auswärtigen Amtes durch DDoS-Angriffe (Distributed Denial of Service) zeitweilig lahmgelegt, desgleichen auch die Webseiten der beiden prowestlichen Präsidentschaftsanwärter Antonescu und Dan.

Zu den Angriffen bekannte sich schließlich via Messengerdienst Telegram die prorussische Hacker-Gruppe NoName057: Man habe für Rumänien “einige DDoS-Überraschungen parat” gehabt, da man den Favoriten des Präsidentenrennens, George Simion, der sich als “Verbündeter Wladimir Putins” positioniere, unterstützen wolle, schrieb die Hacker-Gruppe.

Außenministerium warnte vor Desinformationskampagne

Das Außenministerium in Bukarest hatte im Laufe des Tages seinerseits wegen einer massiven Desinformationskampagne in den sozialen Netzwerken gewarnt, die vor allem die im Ausland wohnhaften Rumänen visierte – so etwa wurden auf Social Media-Plattformen Listen mit Fake-Wahllokalen verbreitet, oder behauptet, dass wichtige rumänische Auslandsvertretungen, etwa Rumäniens Generalkonsulat im spanischen Castellon de la Plana, just am Wahlsonntag geschlossen hätten.

Kurzfristig sorgten sogar Fake-Hiobsbotschaften in den sozialen Netzwerken für Aufruhr – so hatte es u.a. geheißen, dass Staatspräsident ad interim Ilie Bolojan bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen sei. Katastrophenschutzchef Raed Arafat beeilte sich daraufhin, diese Falschmeldungen zu dementieren – weder habe der Interims-Präsident einen Unfall erlitten noch habe es Massenkarambolagen oder sonstige Katastrophen im Land gegeben, stellte Arafat klar.