Beteiligung bei Gemeinderatswahlen bis 17.00 Uhr niedriger als zuletzt

Bozen – In 111 Südtiroler Gemeinden schreiten die Bürgerinnen und Bürger am heutigen Sonntag zu den Urnen für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen. Insgesamt 4.372 Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um 1.980 Mandate. Die Wahllokale sind noch bis 22.00 Uhr geöffnet. Bislang ist die Wahlbeteiligung landesweit niedriger als noch vor fünf Jahren bei den letzten Wahlen.

Bis 17.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung in ganz Südtirol bei 41,5 Prozent. Bei den vergangenen Gemeinderatswahlen im Jahr 2020 hatten bis 17.00 Uhr 49,8 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Auch in den Städten Bozen, Bruneck und Meran ist die Wahlbeteiligung im Vergleich zu den vergangenen Gemeinderatswahlen am Nachmittag bis 17.00 Uhr zurückgegangen. Lag die Beteiligung beim letzten Mal noch bei 45,2 bzw. 46 und 35,7 Prozent, ist sie heuer bei 35,4 bzw. 38,4 und 34,4 Prozent angesiedelt.

Kommt in diesen drei größeren Gemeinden kein Bürgermeisterkandidat auf die absolute Mehrheit der Stimmen, folgt später eine Stichwahl zwischen den beiden stimmenstärksten Kandidaten. Termin ist voraussichtlich der 18. Mai.

Der Vergleich mit den Gemeindewahlen 2020 hinkt allerdings aus mehreren Gründen: So wurde 2020 etwa noch am Montag bis 15.00 Uhr gewählt. Außerdem wird dieses Mal in fünf Gemeinden nicht gewählt, darunter auch in größeren Gemeinden wie Brixen oder Lana. Die Wahlbehörde hat diese Unterschiede in ihrer Berechnung der Wahlbeteiligung jedoch berücksichtigt.

Die Wahlbeteiligung kann außerdem noch variieren. Die Wahlbehörde erhebt die Beteiligung noch ein weiteres Mal, und zwar bis 22.00 Uhr. Bis 11.00 Uhr am Vormittag war die Wahlbeteiligung noch höher als beim letzten Mal.

