Wahlbeteiligung im Sinkflug: Geht ihr wählen?

Bozen – Winston Churchill sagte einst: “Die Demokratie ist die beste aller schlechten Regierungsformen”. Er verdeutlichte damit, dass die Demokratie zwar nicht perfekt ist, sie jedoch die beste aller bekannten Staatsformen ist. Wer will nämlich schon einer Oligarchie, einer Diktatur oder einer Kleptokratie ausgeliefert sein.

Klar dauern demokratische Prozesse oft lange. Debatten sind mühsam. Doch es lohnt sich. Freiheit, Wohlstand und sozialen Ausgleich für alle gibt es in der Regel nur dort, wo das Volk der Souverän ist – indem es bei Wahlen bestimmt, wo die Reise hingeht.

Die Wahl eines Parlaments, eines Gemeinderates, einer Regierung ist der Kern unserer Demokratie und damit entscheidend. Jeder Nicht-Wähler leistet anderen Tendenzen Vorschub.

Auch in Südtirol macht sich seit einigen Jahren Wahlmüdigkeit breit: Man denke an die Referenden Anfang Juni 2025, an die sinkende Wahlbeteiligung bei den Gemeinderatswahlen und an die sinkende Wahlbeteiligung bei den Landtagswahlen 2023 – von 73,9 Prozent (2018) auf 71,5 Prozent.

Doch woran liegt das? Das wollen wir nun mit euch gemeinsam herausfinden. Nehmt einfach an der Abstimmung teil und/oder beteiligt euch an der Diskussion im Kommentarbereich!