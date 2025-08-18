Aktuelle Seite: Home > Italien > Grandioser Prosecco-Jahrgang erwartet
Eine der besten Ernten seit Jahrzehnten bahnt sich an

Grandioser Prosecco-Jahrgang erwartet

Montag, 18. August 2025 | 12:06 Uhr
wein prosecco feier
pixabay/Roberta Radini
Schriftgröße

Von: luk

Congeliano – Die Winzer im Gebiet Conegliano-Valdobbiadene blicken mit großer Zuversicht auf die bevorstehende Weinlese. Nach Einschätzung von Franco Adami, Präsident des Konsortiums für den Prosecco Superiore DOCG, könnte die diesjährige Ernte zu den besten der vergangenen 50 Jahre zählen. „Nur 1988 und 2013 waren auf diesem Niveau“, erklärte Adami. Entscheidend seien die kommenden Wochen: Bleiben die Temperaturen tagsüber um 30 Grad und sinken nachts unter 20 Grad, sei mit außergewöhnlichen Weinen zu rechnen.

Witterungsschäden haben die Erwartungen nur geringfügig getrübt. Hagel habe zwar in drei kleineren Zonen einzelne Weingüter schwer getroffen, für die Gesamternte aber keine nennenswerte Auswirkung, so Adami. Die Regenfälle im Juli hätten im Gegenteil geholfen, die Säurewerte der Trauben zu stabilisieren.

Geschmacklich erwartet der Konsortiumspräsident eine breite Palette an Aromen – von floralen und fruchtigen Noten bis hin zu exotischen Akzenten. Während im Conegliano-Gebiet intensive Fruchtaromen wie Ananas, Aprikose und Banane dominieren dürften, sei im Valdobbiadene eher mit eleganten, blumigen Tönen von Apfel und Birne zu rechnen.

Der Start der Lese wird Anfang September erwartet und soll sich über rund zwei Wochen erstrecken – beginnend in Conegliano und Vittorio Veneto, anschließend in Richtung Valdobbiadene. Unterschiede in der Pressung und Gärung sowie in den einzelnen „Rive“-Lagen sollen für vielfältige Ausdrucksformen des Prosecco Superiore sorgen.

Wirtschaftliche Sorgen bereiten den Winzern weniger mögliche Zölle auf Exportmärkte. „Wir sind von den USA nur begrenzt abhängig“, betonte Adami. Drängender seien derzeit Probleme bei der Verfügbarkeit von Erntehelfern sowie bürokratische Hürden, die die Arbeit im Weinberg erschwerten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Kommentare
78
Trump-Selenskyj: Von der Leyen und weitere Europäer dabei
Brennerautobahn im Reisechaos
Kommentare
62
Brennerautobahn im Reisechaos
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
Kommentare
41
Nach Tod von Neugeborenen: Handspülmittel wird nicht mehr benutzt
“Viele verwechseln Schutzhäuser mit Hotels”
Kommentare
35
“Viele verwechseln Schutzhäuser mit Hotels”
Skandal bei Schönheitswettbewerb in Kampanien
Kommentare
33
Skandal bei Schönheitswettbewerb in Kampanien
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 