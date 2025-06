Kritik an Lehrerprotesten in Südtirol

Elternvertreter in Toblach in Sorge

Von: luk

Toblach – Die Elternvertreter des Schulsprengels Toblach haben sich in einem offenen Brief an das Lehrpersonal, die Schulführung sowie die Bildungspolitik gewandt und ihre Sorge über die aktuellen Entwicklungen im Bildungswesen zum Ausdruck gebracht. Zwar zeigen sie Verständnis für die angespannte Lage an den Schulen, kritisieren jedoch die geplanten Protestmaßnahmen des Lehrkörpers, bei denen unter anderem Schulausflüge, Projekte und Theaterbesuche gestrichen sowie der Unterricht auf reine Frontalformen reduziert werden sollen.

Diese Maßnahmen gingen laut den Elternvertretungen direkt zulasten der Schüler: „Solche Aktivitäten sind keine bloße Freizeitbeschäftigung, sondern ein essenzieller Bestandteil einer ganzheitlichen Bildung“, heißt es in dem Schreiben. Der Verlust von praxisorientiertem und gemeinschaftsstärkendem Unterricht könnte langfristig negative Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung sowie auf die Vorbereitung auf Berufs- oder Studienleben haben – besonders für sozial benachteiligte Kinder, die auf diese Erfahrungen besonders angewiesen seien.

Zwar erkenne man an – so die Elternvertreter – dass die Arbeitsbedingungen des Lehrpersonals in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden seien, etwa durch stagnierende Gehälter und unzureichende finanzielle Mittel, dennoch dürfe der bildungspolitische Protest nicht auf dem Rücken der Kinder ausgetragen werden.

Die Elternvertretung appelliert an die Politik, den Fokus stärker auf die Bedürfnisse der Kinder zu richten und Bildungseinrichtungen wieder besser auszustatten. An das Lehrpersonal ergeht die Bitte, trotz berechtigter Kritik den Bildungsauftrag gegenüber den Schülern weiterhin in vollem Umfang wahrzunehmen. „Die Zukunft unserer Kinder darf nicht zum Spielball bildungspolitischer Auseinandersetzungen werden“, so der abschließende Appell.