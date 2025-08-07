Aktuelle Seite: Home > Politik > Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich
Politisches Umdenken gefordert

Kritik an Bildungspolitik: Lehrermangel in Südtirol verschärft sich

Donnerstag, 07. August 2025 | 11:35 Uhr
++ ARCHIVBILD ++ Heuer gab es mehr Bewerbungen für Lehrerposten als zuletzt
APA/APA/dpa/Marijan Murat
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die jüngste Stellenwahl an Südtirols deutschsprachigen Schulen hat breite Kritik ausgelöst. Weniger als die Hälfte der ausgeschriebenen Lehrerstellen konnte direkt besetzt werden. Bildungsexpertinnen und Vertreter politischer Kräfte sehen darin ein deutliches Warnsignal für den Bildungsstandort Südtirol.

Sowohl die Freiheitlichen als auch die Südtiroler Schulgewerkschaft im ASGB sprechen von einer dramatischen Entwicklung. Während die Bildungsdirektion von einem saisonal bedingten Phänomen spricht, verweisen Kritiker auf strukturelle Probleme, die seit Jahren ungelöst seien.

Besonders alarmierend sei die Lage in den Städten Bozen und Meran. Dort sei ein überdurchschnittlich hoher Anteil an Stellen vakant geblieben – ein Indiz für unattraktive Rahmenbedingungen, so der Landesobmann der Freiheitlichen, Roland Stauder. Für ihn sei es ein „Ausdruck erschreckender Realitätsverweigerung“, wenn die Landesverwaltung den Lehrermangel herunterspiele.

Auch Petra Nock, Vorsitzende der Schulgewerkschaft SSG im ASGB, warnt vor langfristigen Folgen. Der Mangel an qualifiziertem Lehrpersonal zwinge Schulen zunehmend dazu, auf nicht oder nur unzureichend ausgebildetes Personal zurückzugreifen. Damit sei auch die Qualität des Unterrichts gefährdet. Zudem würden zusätzliche Aufgaben – etwa die Diskussion um die Mensaaufsicht – die Belastung weiter erhöhen.

Ein besonderer Schwachpunkt sei der Bereich der Sprachförderung: Von etwa 125 ausgeschriebenen Förderstellen für Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen blieben rund 100 unbesetzt. Damit sei ein zentrales bildungspolitisches Ziel nicht erreichbar, kritisieren die Freiheitlichen. Sie sprechen von einem „Offenbarungseid“.

Beide Seiten fordern nun ein rasches politisches Umdenken. Gefordert werden bessere Arbeitsbedingungen, gezielte Anreize für schwer besetzbare Bezirke, faire Bezahlung sowie langfristige Perspektiven für Lehrkräfte. Nur so könne der Lehrerberuf in Südtirol im Vergleich mit anderen deutschsprachigen Regionen wettbewerbsfähig bleiben.

Konsens besteht in der Einschätzung: Der Lehrermangel ist real, und er hat unmittelbare Auswirkungen auf die Bildungsqualität. Ein „Weiter so“ sei keine Option mehr.

Bezirk: Bozen

© 2025 First Avenue GmbH
 