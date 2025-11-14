Media Intelligence ist ein mächtiges Werkzeug, das Unternehmen dabei hilft, ihre Marke zu managen, mehr über ihre Kunden, Wettbewerber, die Branche zu erfahren und fundierte Entscheidungen zu treffen. - Foto: © Infojuice Media Intelligence

Von: First Avenue

Die Medien sind unsere ständigen Begleiter: Tageszeitungen, Wochenzeitungen, Fachpresse, TV- und Radiosendungen, Onlineportale, soziale Netzwerke und Podcasts. Diese Informationsflut will gebändigt werden. Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, aus dieser Vielzahl an Quellen die wirklich relevanten Nachrichten herauszufiltern – und sie gezielt in ihre Kommunikations- und Geschäftsstrategie einzubinden. Genau hier setzt Media Intelligence an: präzise, schnelle Medienbeobachtung und eine fundierte Auswertung der gewonnenen Informationen bilden das Fundament für strategische Entscheidungen, Reputation-Management und Marktanalyse.

Alles im Blick – lokal, national, international

Seit 2010 unterstützt der Südtiroler Medienbeobachter Infojuice Unternehmen dabei, relevante Inhalte aus der täglichen Berichterstattung herauszuholen. Wo wurde wann und wie über ein bestimmtes Unternehmen berichtet? Welche Trends sind in einem spezifischen Wirtschaftsbereich auszumachen? Wie reagieren Stakeholder auf die Aussagen des Managements? Infojuice liefert hierzu die Antworten. Täglich werden dafür das lokale, nationale und internationale Medienpanorama ausgewertet. Die richtige Kombination aus technologischer Innovation und menschlicher Sensibilität sind der Grundstein für die erfolgreiche Auswertung der Medieninhalte. Mit personalisierten Pressespiegeln und kundenspezifisch abgestimmte Medienresonanzanalysen – natürlich unter Einhaltung des Urheberrechts – hält Infojuice seine Kunden stets auf dem Laufenden, indem es ihre Marken, Wettbewerber, spezifischen Branchen, die politische Aktualität, wirtschaftliche Trends punktgenau aufbereitet. Ein Team aus Medienexperten steht den Kunden von Infojuice dabei täglich zur Seite.

Mit Verantwortung: Respekt vor dem Urheberrecht

Als Medienbeobachter agiert Infojuice im sensiblen Spannungsfeld zwischen Informationszugang und Schutz geistigen Eigentums. Das Unternehmen hat sich sich konsequent zur Einhaltung des Urheberrechts verpflichtet – ein Grundpfeiler seriöser Media-Intelligence-Arbeit.

Alle Pressespiegel werden im Rahmen geltender Lizenzvereinbarungen erstellt, in enger Zusammenarbeit mit den Medienhäusern und Herausgebern. Somit gewährleistet Infojuice nicht nur rechtssichere, sondern auch faire Nutzung journalistischer Inhalte – im Respekt gegenüber der Arbeit der Verleger und ihrer Autor:innen.

Ein Blick zurück

Infojuice wurde 2010 von Omar Signori gegründet Die Wünsche des Kunden und deren Zufriedenstellung stehen im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie. Der Sprung vom lokalen zum nationalen und internationalen Dienstleister folgte. Seit 2012 ist Infojuice FIBEP-Mitglied (Fédération Internationale des Bureaux D’Exraits de Presse), einem weltweiten Verband, der über 130 Unternehmen in 60 Ländern im Bereich Media Intelligence vereint. Seit 2016 ist es auch assoziiertes Mitglied von AMEC, der International Association for Measurement and Evaluation of Communication.

Infojuice Media Intelligence

Gewerbezone Kardaun 21 – 39053 Karneid

Tel. 0471 096730 – info@infojuice.eu

www.infojuice.eu