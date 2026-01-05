Aktuelle Seite: Home > Chronik > Ski-Carabinieri retten verlorengegangene Pistenkinder
Helden auf Skiern im Höhenflug

Ski-Carabinieri retten verlorengegangene Pistenkinder

Montag, 05. Januar 2026 | 13:51 Uhr
Carabinieri-Skifahrer retten Südtirols Pistenkinder
Carabinieri
Schriftgröße

Von: Ivd

Bruneck – Wer denkt, dass Skifahrer in Uniform nur Bußgelder schreiben, kennt die Carabinieri-Skifahrer der Bruneck-Kompanie schlecht. In diesen Wintertagen wimmelt es auf den Südtiroler Pisten von Familien und fröhlichem Chaos – und genau da greifen die mutigen Bergwachtler ein. Seit Jahresbeginn zählen sie schon über hundert Einsätze, darunter zehn mit Hubschrauber-Unterstützung.

Die Stars der Rettertruppe kommen aus Abtei, Kurfar, dem Kronplatz, Bruneck, St. Vigil und Steinhaus. Besonders gefragt sind sie bei verirrten Kindern. Am 2. Januar etwa hörten zwei Carabinieri-Skifahrer aus Kurfar den Hilferuf eines verzweifelten US-Vaters: seine elfjährige Tochter war weg. Dank genauer Skipass-Daten und Skiern, die schneller als jeder Funkruf sind, fanden sie das Mädchen und brachten sie heil zurück.

Ähnlich spannend ging es zwei Tage später auf dem Kornplatz. Eine Slowakin stürmte in die Bergstation: „Meine neunjährige Tochter ist verschwunden!“ Wieder Skypass-Tracking – und zwanzig Minuten später winkte das Kind unten an der Miara-Piste. Gestern Vormittag dann der dritte Volltreffer: Ein kroatischer Opa suchte verzweifelt seine zehnjährige Enkelin. Kleidungsbeschreibung ans Pistenpersonal und nur wenig später fanden die Beamten sie beim Schikanenparcours.

Zwischen all den Happy Ends blieben die Retter nicht untätig: Fünfundvierzig Sturzunfälle, vierzehn Bußgelder wegen Helmvergesslichkeit, fehlender Versicherung oder Rennstrecken-Tempo. Die Botschaft der Carabinieri ist klar: „Sicherheit geht vor Spaß!“ – ein Aufruf, der sich in Zeiten voller Familienpisten lohnt. Denn wer einmal ein verängstigtes Kind zurück zur Mama trägt, weiß: Das ist echter Winterzauber.

Bezirk: Eisacktal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Eisacktal

Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
114
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Kommentare
45
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
40
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Extreme Kälte in Südtirol
Kommentare
39
Extreme Kälte in Südtirol
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
33
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 