Aktuelle Seite: Home > Politik > Hundesteuer gekippt
Landesrat Walcher zieht Entwurf zurück

Hundesteuer gekippt

Samstag, 15. November 2025 | 09:37 Uhr
Hund/Leine/Gassigehen
facebook/BorrowMyDoggy (Symbolbild)
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Es machte über Phasen den Anschein, als wäre die Politik in Südtirol auf den Hund gekommen. Ein DNA-Register, um nicht eingesammelte Häufchen analysieren zu können und eine Steuer sollten kommen. Es gab ein Hin und ein Her.

Nun ist der Plan einer neuen Hundesteuer in Südtirol in Höhe von 100 Euro vom Tisch. Landesrat Luis Walcher hat seinen Gesetzentwurf zurückgezogen, nachdem sich im Landtag keine Mehrheit dafür abgezeichnet hatte. Vor allem die italienischen Koalitionspartner – allen voran Fratelli d’Italia – kündigten an, dagegen zu stimmen. Auch aus der Wirtschaft, etwa vom HGV, kam Kritik, weil die Steuer auch für Urlauber gelten sollte.

Ursprünglich sollte die Hundesteuer jene rund 28.000 Hundehalterinnen und Hundehalter zur Registrierung der DNA ihrer Tiere bewegen, die ihrer Pflicht bisher nicht nachgekommen sind. Nur etwa 13.000 Hunde sind bislang im Register erfasst. Ab Jänner drohen für die säumigen Halter Strafen.

Da die Steuer nun nicht kommt, bleibt das Hunde-DNA-Gesetz in Kraft. Wer die Erfassung weiterhin verweigert, muss im neuen Jahr mit Sanktionen rechnen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Kommentare
74
Trend: Ausbildung dahoam, arbeiten im nördlichen Ausland
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Kommentare
70
Selenskyj warnt vor großem Krieg Russlands in Europa
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Kommentare
68
Preis-Rallye beim Diesel geht weiter – Revolution ab 2026
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
Kommentare
56
Elon Musk über niedrigen Geburtenrate in Italien besorgt
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Kommentare
51
hds freut sich: “Jetzt ist Schluss mit lustig”
Anzeigen
Im Kleinen etwas bewegen
Im Kleinen etwas bewegen
Nachhaltigkeitslabel Südtirol
Media Intelligence
Media Intelligence
Wie Medienbeobachtung Unternehmen einen strategischen Vorteil verschafft
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 