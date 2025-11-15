Aktuelle Seite: Home > Werbung > Im Kleinen etwas bewegen
Samstag, 15. November 2025 | 00:01 Uhr
Die Ausbildung von jungen Talenten spielt eine wichtige Rolle
Foto: © Archiv Tischlerei Schwienbacher
Von: First Avenue

Das Nachhaltigkeitslabel Südtirol basiert auf internationalen Standards und hat sich als Zertifikat für Destinationen und Unterkunftsbetriebe etabliert. IDM Südtirol und LVH haben es weiterentwickelt und speziell auf die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen zugeschnitten. Die Tischlerei Schwienbacher in Vahrn war als Pilotbetrieb beteiligt.

Als „Die Aufmöbler“ repariert der Familienbetrieb hochwertige Einrichtungen und übernimmt Instandhaltungsarbeiten, Nachhaltigkeit war hier also schon verankert. „Für mich war die Zertifizierung ein Startschuss, um konkret über unsere nachhaltige Entwicklung nachzudenken“, erklärt Maria Schwienbacher. „Das Label schafft Sichtbarkeit. Vielleicht werden wir als Arbeitgeber attraktiver für Menschen, die bewusst in einem nachhaltig agierenden Betrieb arbeiten möchten. Und es gibt konkrete Vorteile: Bei Kreditprüfungen bewerten Banken Nachhaltigkeitszertifizierungen positiv. Auch bei Beitragsansuchen vergibt das Land Punkte für das Label.“

Nachhaltige und robuste Möbel von Schwienbacher in der Schatzerhütte – Foto: © Archiv Tischlerei Schwienbacher

Im Zertifizierungsprozess werden alle Nachhaltigkeitsthemen behandelt, auch Bildung, Inklusion und Gesundheitsversorgung. Die Tischlerei Schwienbacher erfuhr im Audit, dass sie bereits Level 1 erreicht hat. Sie haben Maßnahmen beschlossen, um das Niveau zu halten und sich weiterzuentwickeln. „Wir optimieren zum Beispiel Arbeitsabläufe und setzen Restmaterialien effizienter ein“, sagt Maria Schwienbacher.

Nachhaltigkeit in der Unternehmenskultur spricht junge Nachwuchskräfte an – Foto: © Archiv Tischlerei Schwienbacher

Ist Level 3 das langfristige Ziel? „Wir werden Schritt für Schritt Maßnahmen umsetzen und uns Zeit nehmen, damit sich Prozesse gut einspielen.“ Auch die Kommunikation über Nachhaltigkeit sei wichtig: Die Zertifizierung ist eine Chance, sich als kleines Unternehmen weiterzuentwickeln. „Es geht darum, sich ehrlich zu fragen: Wo stehe ich? Wohin kann ich mich entwickeln? Welche Chancen habe ich? Wenn ich als Unternehmerin nichts unternehme, stirbt mein Unternehmen. Und wenn nicht jede Person, jedes Unternehmen, jeder Mitarbeitende einen Schritt Richtung Nachhaltigkeit macht, wird sich auf dieser Welt nichts ändern.“

Der Probenraum der Bürgerkapelle Brixen trägt die Handschrift der Tischlerei Schwienbacher – Foto: © Archiv Tischlerei Schwienbacher
Nachhaltigkeitslabel Südtirol – Foto: © IDM Südtirol

