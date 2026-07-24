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Rumäniens Präsident Nicusor Dan meldete Abschuss einer Drohne

Rumänien schießt erstmals Drohne über seinem Luftraum ab

Freitag, 24. Juli 2026 | 11:09 Uhr
Rumäniens Präsident Nicusor Dan meldete Abschuss einer Drohne
APA/APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI
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Von: APA/AFP

Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat Rumänien eine Drohne über seinem Luftraum abgeschossen. Die Drohne sei am Freitagvormittag von einem rumänischen Piloten an Bord eines F-16-Kampfjets abgeschossen worden, teilte der Präsident des NATO-Mitgliedstaats, Nicusor Dan, mit. Untersuchungsteams seien beauftragt worden, Details zu dem Vorfall zu liefern.

Nach Angaben Dans wurde das unbemannte Fluggerät über einem unbewohnten Gebiet abgeschossen.

Im Verlauf des seit fast viereinhalb Jahren andauernden Ukraine-Kriegs waren bereits wiederholt Drohnen in den rumänischen Luftraum eingedrungen. Einige davon stürzten ab, keine wurde jedoch abgeschossen.

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