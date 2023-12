Russland: Saboteure sprengen Zug in die Luft – VIDEO

Burjatien – In der autonomen russischen Republik Burjatien ist es am Donnerstagabend zu einem verheerenden Anschlag gekommen. Wie russische Telegrammkanäle berichten, haben Saboteure am Donnerstagabend einen Güterzug in die Luft gesprengt.

Unter den rund 50 Waggons befanden sich 41 Kesselwagen, die mit Diesel betankt waren. Drei Kesselwagen enthielten Flugbenzin.

Burjatien liegt im Föderationskreis Ferner Osten an der Grenze zur Mongolei.

Russian Telegram channels report that on November 30, saboteurs blew up a freight train in Buryatia at the Itykit-Okusikan crossing, which consisted of 50 train cars, including 41 tank cars with diesel and 3 tank cars with aviation fuel.

Further transportation of the cars is… https://t.co/d4icUgMZi4 pic.twitter.com/8rqlkALnQl

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 1, 2023