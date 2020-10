Sand in Taufers vor Neuwahlen?

Sand in Taufers – Stehen in Sand in Taufers Neuwahlen an? Wie das Tagblatt Dolomiten heute berichtet, können sich die Vertreter des Bündnis Taufers 2010 und der SVP nicht auf die Zusammensetzung des Gemeindeausschusses einigen.

Bürgermeister Josef Nöckler pocht auf drei Plätze für sein Bündnis und drei Plätze für die SVP. Die SVP verlangt aber vier Sitze im Ausschuss, weil man im Gemeinderat die Mehrheit stelle. Derzeit scheint keine der beiden Seiten zu einem Einlenken bereit.

Mehr dazu lest ihr in der heutigen „Dolomiten“-Ausgabe!