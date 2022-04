Schottergrube Sarns: Team K fordert ein Nein der Landesregierung

Sarns – Nachdem sich bereits die politischen Gremien der Gemeinde Brixen geschlossen gegen eine Schottergrube in Sarns ausgesprochen haben und der Landtagsabgeordnete des Team K Dr. Franz Ploner das Thema in den Landtag gebracht hat, formt sich nun auch ziviler Widerstand in Form von Demonstrationen. Auch der Beschlussantrag des Team K zur Verhinderung einer Schottergrube in Sarns wird nun im Landtag erneut behandelt. „Von den Eisacktaler SVP-Mandataren hingegen hört man nichts als Schweigen zum Schotterprojekt“, kritisiert das Team K.

Es könne nicht sein, dass eine so wichtige Naherholungszone für Brixen zerstört und die Lebensqualität der Sarnser Anrainer dermaßen belastet werde, um einigen Baufirmen das Baumaterial vor die Haustür zu liefern. „Wir haben unseren Beschlussantrag ausgesetzt, da von der Mehrheit wiederholt auf das laufende Verwaltungsverfahren verwiesen wurde. Nun wird der Antrag endgültig zur Abstimmung gebracht, damit die Landesregierung verpflichtet wird, trotz positivem Gutachten der Dienststellenkonferenz, dem Wahnsinn einer Schottergrube in Sarns nicht zuzustimmen”, mahnt Landtagsabgeordneter Dr. Franz Ploner.

Im Jänner wurde der Beschlussantrag des Team K bereits im Landtag behandelt. Von den SVP-Abgeordneten Paula Bacher, Magdalena Amhof und Helmut Tauber aus dem Eisacktal hieß es damals, man solle sich auf das laufende Verwaltungsverfahren und das Gutachten der Dienststellenkonferenz verlassen. „Dieses fiel inzwischen positiv aus. Nun liegt es an der Landesregierung einen dermaßen invasiven Eingriff in Natur und Landschaft in der Fraktion Sarns und damit in unmittelbarer Stadtnähe zu Brixen nicht zuzulassen“, so das Team K.