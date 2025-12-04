Aktuelle Seite: Home > Politik > Schützen fordern mehr Unterstützung für Vereine
Zum Tag des Ehrenamtes

Schützen fordern mehr Unterstützung für Vereine

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 16:55 Uhr
Egon-Zemmer-Ehrenamt
SSB/Richard Andergassen
Von: luk

Bozen – Zum Internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember dankt der Südtiroler Schützenbund den tausenden Freiwilligen in den Schützenkompanien für ihren Einsatz, gleichzeitig werden aber auch politische Maßnahmen zur Stärkung des Ehrenamtes eingefordert. Die Ehrenamtlichen leisteten einen wesentlichen Beitrag zu Brauchtum, Kultur, Jugendarbeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt, heißt es in der Mitteilung.

Bundesgeschäftsführer Egon Zemmer betonte den hohen Stellenwert freiwilliger Arbeit: „Ohne die stille und selbstlose Tätigkeit dieser Menschen würde vieles in Südtirol nicht funktionieren.“ Anerkennung allein reiche jedoch nicht aus, so Zemmer. Die Vereine stünden vor zunehmenden administrativen Belastungen und warteten weiterhin auf verbindliche politische Entscheidungen.

Der Schützenbund kritisiert, dass die Landespolitik klare Regelungen und Entlastungen für Vereine bislang schuldig geblieben sei. Angesichts des bevorstehenden Stichtags 1. Januar 2026 brauche es endlich verlässliche Rahmenbedingungen. Gefordert werden unter anderem weniger Bürokratie, vereinfachte Verfahren sowie eine stabile finanzielle Unterstützung.

Vereine dürften nicht an administrativen Hürden scheitern, mahnt Zemmer: „Wer sich freiwillig engagiert, muss unterstützt werden, nicht ausgebremst.“ Das Ehrenamt sei eine tragende Säule des gesellschaftlichen Lebens, und seine Zukunft müsse politisch abgesichert werden.

