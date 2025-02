Schulschließung in Verschneid

Von: luk

Bozen – Die Landesregierung hat am 25. Februar Änderungen am Verteilungsplan der deutschsprachigen Schulen vorgenommen. Der entsprechende Beschluss war von Landesrat Philipp Achammer eingebracht worden. Betroffen davon ist der Schulsprengel Brixen und die Grundschule in Verschneid in der Gemeinde Mölten. Letztere wird aufgrund geringer Schülerzahlen und im Einvernehmen mit der Gemeinde und der Schule selbst schließen. Im Schuljahr 2025/26 hätten nur mehr fünf Schülerinnen und Schüler der vierten und fünften Klasse die Schule in Verschneid besucht. Sie werden nach der Schließung der Schule Ende August 2025 die Grundschule im Hauptort Mölten besuchen. Dieser Entscheidung sei eine längere Vorbereitungszeit vorangegangen, in die auch die Eltern einbezogen wurden, informiert Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner. Darum erfolge die Schließung im Einvernehmen mit allen beteiligten Seiten.

Die zweite Änderung betrifft die Neuzuteilung der Direktionen in Brixen: So zählt die Grundschule Tschurtschenthaler ab dem kommenden Schuljahr zum Schulsprengel Brixen Milland (bisher war die Schule Teil des Sprengels Brixen). Die Grundschule befindet sich im selben Gebäude wie die Grundschule Montessori, die ebenfalls zum Schulsprengel Brixen Milland gehört. “Der Weg für diese Änderung wurde bereits im aktuellen Schulverteilungsplan geebnet und nun soll schrittweise eine Neuzuteilung der Schulen an die beiden Schuldirektionen vorgenommen werden”, hebt Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner hervor. Auch diese Anpassung erfolgt in Absprache mit der Gemeinde Brixen und den Direktorinnen der betroffenen Schulsprengel.