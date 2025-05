Selenskyj: Fast 370 Luftangriffe auf die Ukraine

Von: APA/dpa/Reuters/AFP

Russland hat die Ukraine in der Nacht auf Sonntag nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit fast 300 Drohnenangriffen und rund 70 Schlägen mit Raketen und Marschflugkörpern überzogen. Das wären nach Zahlen die schlimmsten Drohnenangriffe seit Kriegsbeginn vor mehr als drei Jahren. Rettungskräfte seien in mehr als 30 ukrainischen Städten und Dörfern im Einsatz, teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. Unter den Toten seien auch Kinder.

Laut Behörden starben in verschiedenen Regionen des Landes mindestens zwölf Menschen, Dutzende weitere seien verletzt worden. Die Luftstreitkräfte sprachen von 298 Drohnenangriffen. Zuletzt hatten ukrainische Medien die bisherige Höchstzahl am 18. Mai mit 289 Flugobjekten angegeben. Gemessen an der Anzahl der abgefeuerten Geschoße wäre die jüngste russische Attacke der bisher größte Luftangriff des Krieges, obwohl bei anderen Angriffen mehr Menschen getötet wurden.

Selenskyj fordert weitere Sanktionen gegen Russland

Selenskyj warf Russland Terror vor und forderte vom Westen schärfere Sanktionen gegen das Land. Der russische Präsident Wladimir Putin setze das Töten in seinem Krieg täglich fort. “Dies darf nicht ignoriert werden. Das Schweigen Amerikas und das Schweigen anderer Länder der Welt ermutigen Putin nur”, sagte Selenskyj. “Ohne wirklich starken Druck auf die russische Führung kann diese Brutalität nicht gestoppt werden. Sanktionen werden sicherlich helfen.”

Es handle sich um absichtliche Schläge gegen einfache Städte, erklärte Selenskyj. Wohnhäuser seien zerstört und beschädigt worden. In Kiew sei ein Wohnheim der Universität getroffen worden. Selenskyj forderte Entschlossenheit von den USA und den europäischen Ländern, den Druck auf Russland zu erhöhen, damit es den Krieg beende.

Tote und Verletzte gemeldet

In der Region Schytomyr starben laut Zivilschutz zwei Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren sowie ein 17-Jähriger. In der Hauptstadtregion Kiew wurden laut Rettungsdiensten mindestens vier Menschen getötet. Auch in der Region Chmelnyzkyj wurden vier Tote gemeldet, im südukrainischen Mikolajiw ein Toter.

Das österreichische Außenministerium zeigte sich am Sonntag “entsetzt über Russlands brutalen Angriff” auf Kiew und andere ukrainische Städte. “Wieder sind unschuldige Zivilisten, darunter Kinder, getötet worden. Wir brauchen dringend stärkeren globalen Druck auf Russland für eine Waffenruhe und Verhandlungen für einen dauerhaften Frieden”, hieß es in einer auf Englisch verfassten und in sozialen Medien veröffentlichten Erklärung des Ministeriums.