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Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj

Selenskyj: “Haben Putin Friedensvorschlag übermittelt”

Freitag, 26. Juni 2026 | 22:36 Uhr
Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj
APA/APA/dpa/Michael Kappeler
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Von: APA/dpa/Reuters

Die Ukraine hat laut Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre Vorschläge für eine Friedenslösung an Kriegsgegner Russland übermittelt. “Die Freunde von (Kremlchef Wladimir) Putin haben von uns gehört, dass ein Treffen und ein Ende des Kriegs möglich sind”, so Selenskyj am Freitag in seiner abendlichen Videobotschaft. Vor Kurzem hatte der Machthaber in Belarus, Alexander Lukaschenko, über ein Treffen mit Abgesandten Selenskyjs berichtet. Lukaschenko gilt als enger Partner Putins.

Nähere Details gab Selenskyj jedoch nicht bekannt. Zuletzt hatten Vertreter Russlands und der Ukraine im Februar unter US-Vermittlung in den Vereinigten Arabischen Emiraten über ein Kriegsende verhandelt. Ergebnisse wurden damals nicht bekannt. Nach Beginn des von US-Präsident Donald Trump befohlenen Iran-Kriegs hat Washington seine Vermittlungsbemühungen im Ukraine-Krieg stark zurückgefahren.

Selenskyj lobte in seiner Rede den jüngsten Austausch von Kriegsgefangenen. Er erwarte weitere Austausche, sagte der Ukrainer und wiederholte auch die Forderung nach einem schnellen Kriegsende. Die Drohnenangriffe auf Ziele im russischen Hinterland bezeichnete Selenskyj als gerechte Antwort auf den von Moskau entfachten Krieg. Seit mehr als vier Jahren verteidigt sich die Ukraine gegen die von Putin befohlene Invasion. Dazu hat Kiew in den letzten Monaten verstärkt auf Drohnenangriffe gegen die Ölindustrie des Nachbarlandes gesetzt.

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