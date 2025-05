Simion und Dan in Stichwahl um rumänisches Präsidentenamt

Anhänger des Ultranationalisten Simion feiern in Rumänien

Von: APA/Reuters/dpa

In Rumänien wird die am 18. Mai stattfindende Stichwahl um das Präsidentenamt zwischen dem Rechtsaußenkandidaten George Simion und dem parteifreien Bürgermeister von Bukarest, Nicușor Daniel Dan, entschieden. Nach Auszählung von 100 Prozent der abgegebenen Stimmen lag Simion am Sonntag bei der Wiederholung der im vergangenen Jahr annullierten Wahl mit 40,96 Prozent deutlich in Führung, während Dan mit 20,99 Prozent erhielt.

Dan und der frühere Senator Crin Antonescu hatten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz zwei geliefert. Der liberalkonservative, proeuropäische Bürgermeister zog dann letzten Endes am Kandidaten der proeuropäischen bürgerlich-sozialdemokratischen Regierungskoalition vorbei. Antonescu kam bei 20,07 Prozent zum Liegen. Der unterlegene Kandidat dankte vor der Presse den drei Koalitionsparteien für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung.

Simion Favorit

Bei der Abstimmung handelte es sich um eine Wiederholungswahl. Rumäniens oberstes Gericht hatte die Wahl vom November wegen illegaler Einflussnahme Russlands vor allem im Onlinenetzwerk TikTok annulliert, eine Wiederholung angeordnet und den rechtsextremen und pro-russischen Kandidaten Călin Georgescu, der als Sieger hervorgegangen war, ausgeschlossen. Gegen ihn ermittelt seit Ende Februar die Staatsanwaltschaft.

Daraufhin trat Simion in seine Fußstapfen. Der 38-Jährige galt als Favorit. Georgescu trat als Simions Verbündeter auf. Simion wiederum schloss nicht aus, Georgescu ins Amt des Ministerpräsidenten zu verhelfen. Am Wahltag gingen die beiden sogar demonstrativ gemeinsam zur Stimmabgabe. Georgescu hatte unter anderem erklärt, die Zukunft Rumäniens liege in der “Weisheit Russlands”. Zudem hatte Georgescu öffentlich bezweifelt, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine real sei.

Auch Simion lehnt Militärhilfen für das von Russland angegriffene Nachbarland Ukraine ab. Nach Einschätzung von Beobachtern dürfte Simion Rumänien isolieren, private Investitionen könnten zum Erliegen kommen und die NATO-Ostflanke destabilisiert werden. Andererseits ist Simions Partei AUR im EU-Parlament Teil der russlandkritischen Fraktion EKR, zu der auch die Partei von Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gehört.

“Dies ist nicht nur ein Wahlsieg”, sagte Simion in einer ersten Reaktion. “Es ist ein Sieg der rumänischen Würde. Es ist der Sieg derjenigen, die die Hoffnung nicht aufgegeben haben, derjenigen, die noch immer an Rumänien glauben, an ein freies, respektiertes und souveränes Land.” Simion profitierte von einer Welle der Wut der Bevölkerung auf etablierte Politiker. Er steht der EU kritisch gegenüber und sieht sich auf einer Linie mit US-Präsident Donald Trump. Simion plädiert für eine Wiederherstellung der Landesgrenzen von 1940 und beansprucht damit Gebiete von Bulgarien, Moldawien und der Ukraine.

“Es geht jetzt darum, ob Rumänien westlich orientiert bleibt”, sagte Dan in der Nacht. Der bevorstehende Wahlkampf gegen den “isolationistischen” Kandidaten Simion werde schwierig, sagte er.

Präsident spielt wichtige Rolle

In Rumänien, das an die vom russischen Angriffskrieg heimgesuchte Ukraine grenzt, bestimmt der Staatschef die Richtlinien der Außen- und Sicherheitspolitik. Er führt das Kommando über die Streitkräfte und sitzt dem Sicherheitsrat vor, der unter anderem über Militärhilfen entscheidet, und nimmt an EU-Gipfeln teil. Die Amtszeit ist auf zwei Fünfjahresperioden begrenzt.

Politikbeobachter verwiesen darauf, dass Simion noch im Spätherbst kaum 14 Prozent der abgegebenen Stimmen eingefahren habe. Binnen weniger Monate habe es Simion aber geschafft, seinen Stimmanteil mehr als zu verdoppeln. Entsprechend ziehe der 38-Jährige als deutlicher Favorit in die Stichwahl des Präsidentenrennens ein – das proeuropäische Lager werde Mühe haben, seinen Durchmarsch zu verhindern, so die übereinstimmende Meinung von Politologen.

FPÖ gratuliert

Die FPÖ zeigte sich indes erfreut über das Wahlergebnis des Kandidaten aus dem EU-kritischen Lager. “Die rumänische Bevölkerung hat den Eliten aus Brüssel gestern deutlich gezeigt, was sie von ihrer Einmischung hält – nämlich gar nichts!”, erklärte Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europäischen Parlament, am Montag in einer Aussendung. Ähnlich äußerte sich die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger: “Die Rumänen lassen sich von einer übergriffigen EU nicht einschüchtern und zeigen den Globalisten die rote Karte.”

Vilimsky verwies auf ein “Eingeständnis” des ehemaligen EU-Kommissars Thierry Breton. Breton hatte in einem Interview erklärt, dass die EU nach der Präsidentenwahl in Rumänien überprüfe, ob der chinesische Videodienst TikTok gegen das Gesetz über digitale Dienste verstoßen habe. Die EU-Kommission hatte im Dezember ein Verfahren gegen TikTok wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen den Digital Services Act (DSA) eingeleitet. Es soll geprüft werden, ob der chinesische Konzern bei Wahlen genug gegen die Einmischung von ausländischen Akteuren vorgeht.