Simonetta Lucchi Bürgermeisterkandidatin der 5-Sterne-Bewegung

Von: fra

Bozen – Die 5-Sterne-Bewegung hat Simonetta Lucchi als Bürgermeisterkandidatin für Bozen nominiert und ihr Wahlprogramm vorgestellt. In einer Veranstaltung im Semirurali-Park präsentierte sie ihre Vision für die Stadt unter den Leitbegriffen “Verteilung, Würde und Rechte”.

Lucchi fordert eine gerechtere Verteilung der Lasten, die Bozen derzeit alleine trägt, wie zum Beispiel die Müllentsorgung, die Unterbringung von Migranten und Obdachlosen sowie die Regulierung von Tourismus und Kurzzeitvermietungen. Sie betont, dass die restliche Provinz ebenfalls Verantwortung übernehmen muss.

Ein weiteres zentrales Anliegen von Lucchi ist, dass Bozen die besten Gesundheits-, Bildungs-, Wirtschafts- und Kultureinrichtungen des Landes haben müsse. Sie fordert zudem eine Stärkung grundlegender Rechte wie Gesundheit, Wohnen, Bildung und Arbeit.

Besonders im Bildungsbereich setzt sie sich für eine internationale Schule mit Englisch als Hauptsprache und weiteren optionalen Fremdsprachen ein und kritisiert das veraltete System der zweisprachigen Schulen. Lucchi spricht sich außerdem dafür aus, dass Schulen nicht entscheiden können, welche Schüler sie aufnehmen.

Simonetta Lucchi, 60 Jahre alt, ist Lehrerin, Autorin und hat bereits bei den letzten Landtagswahlen kandidiert, jedoch keinen Sitz erhalten. Sie hat in Bologna und Freiburg Literatur und Kunstgeschichte studiert und unterrichtet Italienisch und Geschichte. Lucchi schreibt regelmäßig für Medien wie „Huffington Post“, „Salto.bz“ und „Il Fatto Quotidiano“. Sie tritt als erste Frau für das Bürgermeisteramt in Bozen an. Ihre Konkurrenz umfasst unter anderem Stephan Konder (SVP), Claudio Corrarati (Mitte-rechts), Juri Andriollo (Mitte-links), Matthias Cologna (Team K) und Angelo Gennaccaro (La Civica – Io sto con Bolzano).

Die 5-Sterne-Bewegung hofft mit Lucchi auf ein besseres Ergebnis bei den kommenden Wahlen, nachdem sie seit 2020 nicht mehr im Gemeinderat vertreten ist.