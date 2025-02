Steuerliche Anreize für den Bau gemeinnütziger Mietwohnungen

Von: luk

Bozen – Gemeinnütziger Wohnbau könnte in Südtirol in Zukunft steuerlich begünstigt werden. Der Landtag hat einen entsprechenden Beschlussantrag von SVP-Landtagsabgeordneter Waltraud Deeg einstimmig angenommen. „Die steuerliche Förderung des Baus von gemeinnützigen Mietwohnungen ist eine Möglichkeit den Mietmarkt in Südtirol zu entlasten und so auch zur Entspannung der derzeitigen Situation am Wohnungsmarkt allgemein beizutragen“, ist Deeg überzeugt.

Der gemeinnützige Wohnbau zielt darauf ab, Wohnungen zu Mietpreisen bereitzustellen, die auch für Haushalte mit niedrigem oder mittlerem Einkommen bezahlbar sind. Die Mietpreise orientieren sich oft an gesetzlichen Vorgaben oder an den tatsächlichen Kosten des Baus und der Instandhaltung, ohne hohe Gewinnaufschläge. Im Mittelpunkt stehen soziale Werte wie die Verbesserung der Lebensbedingungen, die Förderung sozialer Durchmischung und die Verringerung von sozialer Ausgrenzung.

Deeg möchte diese Art des Wohnbaus auch in Südtirol verstärkt fördern: „In vielen Ländern, etwa auch in Österreich, spielt diese Form des Wohnbaus eine zentrale Rolle bei der Bekämpfung von Wohnungsnot und der Förderung sozialer Gerechtigkeit. So könnten auch in Südtirol durch Organisationen ohne Gewinnabsicht vermehrt preiswerte Mietwohnungen realisiert werden und damit, neben dem sozialen und geförderten Wohnbau, eine weitere Säule für mehr bezahlbaren Wohnraum entstehen“.

Mit dem Landesgesetz 5/2022 und einer Änderung des Landesgesetzes Nr. 13/1998 wurden bereits im Jahr 2022 die gesetzlichen Voraussetzungen für eine gute Förderung für die Wiedergewinnung von Wohnraum geschaffen. Nun sollen diese auch für den Neubau weiterentwickelt werden. „Es gilt jedoch diese gemeinnützige Form des Wohnbaus auch gezielt durch steuerliche Anreize und Vergünstigungen zu fördern, um so das bestehende Wohnungsproblem zu lindern“, fordert Deeg in ihrem nun genehmigten Beschlussantrag.